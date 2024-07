A betanított munkalehetőségek sorát erősítik egyes karbantartói pozíciók is. Bár sok esetben ezen munkakörök műszaki vagy villamossági végzettséget is igényelnek, akadnak köztük olyanok is, ahol mindez nem feltétel. Jellemzően ilyenek például az udvaros-karbantartói állások, amelyek esetében főként az udvar és a kerthelyiség gondozásáért, a hulladék eltakarításáért, valamint kisebb szerelési munkák elvégzéséért kell felelni, ami különösebb képesítés nélkül is kivitelezhető.

Végezetül pedig a takarítói állások sem maradhatnak ki a sorból, amelyek betöltésére irodáknál, kereskedelmi létesítményeknél, vendéglátó egységeknél, egészségügyi és oktatási intézményeknél is adódhat esély. Ráadásul ezen munkák a beosztás tekintetében is változatosak lehetnek, hisz gyakran délutáni vagy éjszakai, a munkaidőt tekintve pedig részmunkaidős munkavégzésre is lehetőséget biztosítanak.