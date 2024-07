A kiscsoportos foglalkozásokon a bizalom jelentőségéről beszélgetünk a fiatalokkal, a saját bőrükön is megtapasztaltathatják a táborozók, hogy milyen bízni másokban. Ahogyan azt is, hogy milyen érzés, amikor bennük bízik meg valaki. Ez fontos, mert a családból való kiemelés során a fiatalok másokba valamint saját magukba vetett „bizalom képe” is megtörik