A partnerek együttműködésben dolgozzák ki és valósítják meg a gazdák és fogyasztók kapacitásbővítési képzéseit. A képzési elemek a piaci és társadalmi innovációk, a klímaváltozáshoz való ellenálló képességek áttekintése mellett újfajta kísérleti gazdálkodási technikákat és együttműködéseket is magukba foglalnak. Az innovatív megközelítések közé tartoznak a kiegészítő gazdálkodási tevékenységek, mint például az élménygazda- és agroturisztika szolgáltatások, valamint a szolidáritáson alapuló élelmiszer-ellátási láncok kialakítása.

20 szerb és 20 magyar gazda ausztriai tanulmányúton vehet részt, azzal a céllal, hogy megismerhessék az innovatív eszközöket és az osztrák jó gyakorlatokon alapuló kiegészítő gazdálkodási tevékenységeket.

A projekt eredményei egy animált videóban összegződnek, valamint létrejön egy webes, többfunkciós platform, amely biztosítja a projekt eredményeinek fenntarthatóságát.

Közlemény:

Ez a sajtóközlemény dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg IPA VI-A Magyarország-Szerbia együttműködési program által. A sajtóközlemény tartalmáért teljes mértékben a KDMFÜ Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Programme information:

