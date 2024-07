Az esemény több célt szolgál: a kikapcsolódási lehetőség mellett az érdeklődők több témakörben is kaphattak tájékoztatást. Így például a társadalombiztosítási jogszabályokról, a rehabilitációról, a gyógyászati segédeszközökről, az egyesületi életről, a fogyatékkal élők hetilapjairól és szakfolyóiratairól.

Lezsák Sándor házigazda köszöntőjében elmondta, a Hungarikum Ligetben 350 ember dolgozik, ők gondoskodtak arról, hogy tartalommal töltsék meg az Akadálymentes napot. A honatya részletesen beszámolt a Hungarikum Liget lehetőségeiről, sokszínű programjairól is.

Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége nevében köszöntötte az Akadálymentes nap vendégeit. A szervezet elnöke hangsúlyozta, ennek a nagyszerű rendezvénynek társadalmi üzenete van. Azt üzeni, hogy emberek között nem lehet különbséget tenni, azért mert valaki fogyatékossággal él vagy nem. Ez a társadalmi üzenet még 2024-ben is létjogosult, mert még mindig olyan világban élünk, ahol az esélyegyenlőség várat magára. Viszont azok, akik elköteleződtek mellette és nap mint nap tesznek érte, azoknak köszönhetően egyszer majd az esélyegyenlőség a mindennapok részévé válik. Egyértelmű lesz, hogy ember és ember között nincs különbség fogyatékosság vagy betegség okán. Ez a hely, a Hungarikum Liget is ezt üzeni, hiszen gazdag programokkal, szolgáltatásokkal mindenki számára segítséget tudnak nyújtani.

Az elnök arról is beszélt, hogy az országos szövetség folyamatosan dolgozik az esélyegyenlőség megteremtéséért. Örömmel számolt be arról, hogy komoly együttműködés eredményeként hamarosan megszületik egy olyan kormányhatározat, egy olyan, gazdag szakmai tartalommal bíró intézkedési terv, amely határidőket tartalmaz és ami mellett komoly elköteleződés van. Így várhatóan a gyó­gyászati segédeszközök területén lesz egy olyan új szakmai koncepció, amely átgondolja a jelenlegi rendszert abban a tekintetben, hogyan lehet innovatívabb, magasabb minőségű eszközökkel kiszolgálni az érintetteket. Az akadálymentesítésre vonatkozóan is sokkal egyértelműbb és számonkérhetőbb rendszer jön létre.

A MEOSZ az építésügyi minisztériummal együttműködve jelenleg is azon dolgozik az építési törvényben, hogy kaphat még nagyobb súlyt az akadálymentesítés, hogy lehet számonkérhetőbb és megkerülhetetlen.

– fogalmazott az elnök.