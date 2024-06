Hirdetés 1 órája

Változatos villamosmérnöki pozíciók a kecskeméti Mercedes-Benz gyár különböző területein

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár 2024-ben is a legvonzóbb munkaadó az autóipari szektorban. Ennek egyik oka, hogy a munkatársak változatos feladatkörökben próbálhatják ki magukat. Egyedülálló módon lehetőséget kapnak a termelési és egyéb szakterületek közötti mozgásra, valamint számos belső képzés is támogatja napi munkájukat és fejlődésüket. A régió legnagyobb ipari foglalkoztatója tovább bővíti gyárát, amelybe most villamosmérnököket is keresnek.

PR cikk

Forrás: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

Meglepően sokrétű és változatos villamosmérnöki pozíciók várnak a jelentkezőkre a kecskeméti Mercedes-gyárban. A skála a karbantartó-villamosmérnöktől az üzemmérnök rendszerspecialistán keresztül az elektromos mérnökig terjed. A kiírt pozíciók mindegyike magas szaktudást és komplex gondolkodást igényel, hiszen egyaránt tartalmaznak termelési területen és irodai környezetben végzett feladatokat is. Villamosmérnökként olyan feladatok várják a jelentkezőket, amelyek során maximálisan kamatoztathatják szakmai ismereteiket és problémamegoldó készségüket. Feladatuk a gyárban a komplex rendszertechnikai hibák elemzése, valamint a társosztályokkal közös intézkedések meghatározása és végrehajtása, illetve projekttémákban való aktív részvétel vagy komplett projektek önálló irányítása. A cégnél dolgozó villamosmérnökök megismerhetik a legmodernebb autóipari technológiákat és robotikai rendszereket, és részt vehetnek a jelenleg épülő új gyártócsarnokok elindításához kapcsolódó munkafolyamatokban. Összességében olyan gyakorlati tudással gazdagodhatnak, amely elengedhetetlen a jövő mérnöke számára. A kecskeméti gyár egyik nagy előnye, hogy egészen különleges módon kínál szakmai fejlődést dolgozóinak, ugyanis mindenki lehetőséget kap arra, hogy akár teljesen új területen is kipróbálja magát. A részlegek közötti átjárásnak köszönhetően lehetőség van például arra, hogy egy villamosmérnök, aki a felületkezelő üzemben kezdte pályafutását, a minőségirányításban folytassa, vagy átkerüljön a gyárigazgatóságra. A villamosmérnöki pozíciók – az adott munkakörtől függően – betölthetők mérnökinformatikus, automatizálástechnikai, mechatronikai, mechanikai vagy gépészmérnöki végzettséggel is. Ha beszélsz angolul vagy németül és csatlakoznál villamosmérnökként a kecskeméti Mercedes-Benz csapatához, keresd a nyitott pozíciókat a gyár karrieroldalán.

