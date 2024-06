A nyári főszezonon kívül ráadásul bőségesebb kínálattal, és sok esetben kedvezőbb árakkal is számolhatunk – az ősz, tél folyamán például nem ritka, hogy a klímagyártó és -forgalmazó cégek jelentős kedvezményeket kínálnak bizonyos modelljeikre.

Érdemes mielőbb időpontot foglalni a beszereléshez

Mindenképpen számoljunk azzal, hogy a nyár jellemzően terheltebb időszaknak számít a klímapiacon, hiszen a beszerelések, karbantartási feladatok megnövekedett száma miatt sokkal több a munkája a klímaszerelőknek! A klímaberendezések éves tisztítása pedig már sokszor a tavasz végén elkezdődik, így emiatt is csökkenhet a szerelők kapacitása.

Éppen ezért érdemes mielőbb felkeresnünk egy klímaszerelő céget, hogy még a nyári főszezon előtt időpontot foglaljunk, és elkerüljük a hosszas, akár egy-két hónapos várakozási időt.

Ki szerelheti fel a légkondit?

Szemben más korszerűsítési munkálatokkal, amelyeket akár mi magunk is elvégezhetünk, a klímaberendezések beszerelésének módjára jogszabályi előírások is vonatkoznak. Ezek értelmében Magyarországon csakis a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által kiadott azonosítószámmal rendelkező szakembert bízhatunk meg a klíma telepítésével, erről pedig már a készülék vásárlásakor be kell mutatnunk egy tanúsítványt.

Ezen felül a 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet szerint bizonyos esetekben építési engedélyt is kérnünk kell az illetékes hatóságnál; továbbá előfordulhat, hogy a társasházi képviselővel vagy a helyi önkormányzattal is egyeztetnünk kell.

Érdemes tehát alaposan utánajárnunk a jogszabályi előírásoknak is, hogy emiatt se csússzunk bele a nyári szezonba a klíma telepítésével.