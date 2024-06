Kecskeméten a Domb Beach ezen a nyáron is kellemes környezetben, homokos parttal, vízicsúszdával, wakeboard pályával várja vendégeit. A frissítő fürdőzések mellett a szórakozás is hangsúlyt kap. Bulik és különböző rendezvények teszik majd még emlékezetesebbé a Domb Beach-en töltött órákat.

A futball EB mérkőzései is láthatók a kihelyezett TV-n, a strandolók szurkolhatnak a magyar válogatottnak és más kedvenc csapatuknak.

Érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni a Domb Beach Facebook posztjait, ahol minden friss információ és részlet megismerhető.



Jövőre megújulnak, a tengerparti feelinget idéző imázsról ízelítőt adnak a cikkben is látható látványtervek. De addig is töltődj és frissülj fel a Domb Beach-en a nagy nyári melegben! Élvezd a szabadságot, a természetet, a hűs vizet! Nemcsak napközben, de késő délután, akár munka után is érdemes kimenni, hiszen ha csak néhány órára is, de jóleső megmártózni.