A kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium hosszú ideje nagy figyelmet fordítunk a művészeti nevelésre, évek óta pályázunk a Nemzeti Tehetség Programban meghirdetett lehetőségekre.

Idén esélyünk nyílt bevonni a környék általános iskolás gyerekekeit is kreatív műhelyünk tehetséggondozó és ismeretterjesztő művészeti foglalkozásaiba. A művészeti műhelyen kívül fotóműhely is várta a gyerekeket, valamint mozgóképes gyakorlati lehetőséget is tudtunk biztosítani a Kiskunmajsa Város és Térsége (KVT) Média stúdiójában a tehetséges diákjainknak.

A programot filmszemle és művészeti kiállítás zárta, valamint egy tanulmányi kirándulás Etyekre és Budapestre.