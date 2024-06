Hol találhatóak szakmunkás karrierlehetőségek Magyarországon?

Túlzás nélkül állítható, hogy szinte bárhol. Budapest mellett a többi régió is remek lehetőségeket kínál a járműiparban, az elektronikai ágazatokban és egyéb vállalatoknál. De nézzük csak meg Győr városát, amit már szinte a nyugat közé sorolunk, és attól nem messze Sopront, ahol egy szakmunkás jóval az átlag feletti béreket is megkereshet – és akár át is járhat dolgozni Ausztriában. Na nem mintha itthon ne lennének lehetőségek szép számmal!

A SopronAllas.hu oldalán számos szakmunka lehetőség fellelhető a https://sopronallas.hu/allasok/szakmunka linkre kattintva. Az asztalostól és ácstól kezdve az autószerelőig és fodrászig szinte mindenki megtalálhatja a számítását a meghirdetett munkalehetőségek között.

Szakmunkásnak tanulni az egyik legjobb befektetés!

Szakmunkásnak tanulnak egyrészt nagy anyagi biztonságot nyújtó karrierlehetőség, másrészt olyan befektetés, ami hosszú távon is megtérül. Az iskolában megszerezett elméleti tudás mellett ugyanis gyorsan olyan gyakorlati tudásra is szert tehetünk, amit azonnal lehet kamatoztatni a munkaerőpiacon és fejlődni, majd könnyen elhelyezkedni az adott szakmában. Egy ilyen alapos képzés pedig jellemzően olyan mély tudást is ad, és sok szakmai tapasztalatot, amivel vígan lehet kikerülni a munkaerőpiacra.

Jönnek a robotok, és elveszik a munkánkat? A szakmunka jövője biztos lábakon áll!

Sokan tartanak tőle, hogy a robotok és az automatizációs folyamatok, a mesterséges intelligencia elveszi a munkát, a szakmunkások jövője biztosabb lábakon áll, mint sok másik – akár diplomás stb. – területé. Az emberi szakértelem, a tapasztalat és a kreativitás ugyanis nehezen helyettesíthető, és ahogy a miniszterelnök is megfogalmazta nem olyan régen a gazdasági értékelő keretében, inkább a programozóknak, „fogalmazóknak” van aggódni valójuk. Egy jó szakember tehát még ma is hosszú távra tervezhet – de a folyamatos tanulás, és az önképzés nem maradhat el.