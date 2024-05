A gazdafórumot immár ötödik alkalommal szervezték meg Dunaföldváron, ahol Sáfrányné Világ Ildikó, a GOF Hungary Kft. kereskedelmi vezetője üdvözölte a résztvevőket, majd Szurovcsák András ügyvezetőt kérte fel beszéde megtartására.

Immár húsz éve erősítjük Magyarország gazdaságát és tizenhat éve van cégünk jelen Dunaföldváron is, azzal a malommal, ami éves szinten 45–50 ezer tonna búzát őröl meg

– mondta az ügyvezető.

Szurovcsák András ügyvezető mondott megnyitóbeszédet az avatóünnepségen

Fotó: Mártonfai Dénes

Ezzel hazánk első tizenegy legnagyobb kapacitású malma közé sorolható dunaföldvári üzemünk. 2017-ben vásároltuk meg barotapusztai telephelyünket, ahol a terményszárítás megújuló energiával történik. Az új technológiával nullára redukáljuk a korábban alkalmazott külső energia szükségletét és a terményszárítás során keletkező hulladék mennyiségét is.

Az évente megrendezett gazdafórumot a cég ügyvezetője azért tartja fontosnak, mert egyrészt az ágazatot érintő fontos előadások hangzanak el a világpiaci tendenciákról, árakról, másrészt pedig a beszállítóiknak bemutathatják, hogy cégük hol helyezkedik el az iparágban, mennyire hatékony, fejlett és mennyire biztonságos a működése.

Horváth Zsolt, a város polgármestere beszédében kiemelte, hogy a GOF Hungary Kft. biztonságot nyújt városuk számára is, hiszen nemcsak gazdasági szereplőként vesz részt a település életében, de jelentős volt a cég társadalmi szerepvállalása is az ínséges időkben. Süli János, a térség országgyűlési képviselője, majd Nagy István, agrárminiszter is köszöntötte a jelenlévőket, aki külön hangsúlyozta, nemrég történelmi döntés született Magyarországon, ugyanis 2900 milliárd forintot fordít az állam 2027-ig pályázati lehetőségekre, a mezőgazdasági termékek értéknövelésének előmozdítására. A tetemes összegből 600 milliárd forint csupán az uniós támogatás, 2300 milliárd forint kormányzati forrású.

Horváth Zsolt (balra), Szurovcsák András, Szurovcsákné Berecz Ágnes és Nagy István agrárminiszter, Lengyel Tamás igazgató

Fotó: Mártonfai Dénes

Az agrárminiszter beszéde során nyomatékosította, hogy több olyan vállalatra lenne szüksége hazánknak, mint amilyen a GOF Hungary Kft. is.

Lengyel Tamás, a malom igazgatója kérdésünkre elmondta, a mai napon átadott beruházás a cégcsoport életében a legnagyobb, melyet egy év alatt 2,3 milliárd forintból valósítottak meg.

Ebből az összegből a malomüzemben technológiai fejlesztés, illetve szállítóeszközök és gépek beszerzése történt, valamint a mai átadóval egy megújuló energiaforrásokon alapuló terménytisztító és terményszárító berendezést adtunk át a hozzátartozó technológiai elemekkel és egy terménytároló csarnokkal.

Ezzel, azt gondoljuk, hogy az eddig is biztos alapokat nyújtó vállalkozásunk a környékbeli termelőknek akár száz kilométerig egy biztos felvásárlási pontot jelent, mint búza és egyéb más termények felvásárlása tekintetében is. Fejlesztéseinknek és bővítéseinknek köszönhetően hatvanezer tonna áru tárolására és terménybefogadására alkalmas a telepünk.