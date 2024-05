Elmondta, a csapatoknak három írásbeli fordulót kell teljesíteni ahhoz, hogy az elődöntőbe jussanak. A feladatok természetesen ezúttal is a hungarikumokra, a kiemelkedő nemzeti értékekre és a települési értéktárakra koncentráltak. A feladványok között szerepelt például egy képzeletbeli újság, a Szeresd a magyart című magazin címlapjának megszerkesztése. A címlapon a saját településüket, mint az Év települését kellett bemutatni. Emellett egy totót kellett kitölteni, illetve prezentációt készíteni a számukra legkedvesebb hungarikumról. A döntőbe jutott csapatoknak olyan prezentációt is be kellett mutatniuk, amely arról szólt, hogy mit hiányolnak a hungarikumok gyűjteményéből. Az elődöntőből 12 csapat jutott tovább a döntőbe. A vetélkedő győztesei nyáron a Hungarikum Ligetben tölthetnek el egy felejthetetlen napot.

Dr. Horváth Zsolt azt is hozzátette, hogy az idei hungarikum vetélkedő annyiban más a korábbiakhoz képest, hogy minden verseny alkalmával bemutatkozási lehetőséget biztosítanak a vármegyei értéktáraknak. Ezúttal Baranya vármegye értékeit ismerhették meg a középiskolások és az őket kísérő pedagógusok.

A verseny részletes eredményei a nepfolakitelek.hu oldalon olvashatók.