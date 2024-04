Azok a gyerekek, akik a mai világban nevelkednek, sokkal nagyobb százalékban támaszkodnak az okoseszközeikre és az internethasználatra, mint az idősebb generációk. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen azt alkalmazzák, amibe születtek, viszont a szülőkre nézve ez újabb kihívásokat jelent.

Felnőttként mindannyian jól ismerjük a digitalitás előnyeit és árnyoldalait, azonban erre a tudásra a fiainkat és lányainkat is meg kell tudni tanítani. Ebben nyújtanak segítséget a parental control, avagy szülői felügyelet szoftverek és applikációk, amelyek lehetőséget adnak a gyerekek online identitásának kialakítására és az ez idő alatti tevékenységeik követésére. Megéri kipróbálni őket, és most részletesen be is mutatjuk, hogy miért!

Parental control fogalommagyarázat kezdőknek - túlféltés vagy médiatudatos nevelés?

Szülőnek lenni mindenkinek mást jelent, de ami biztos, hogy ez a szerepkör mindenkinek legalább ugyanannyi, és soha véget nem érő kihívással jár. A gyermeknevelés klasszikus “Hogyan csináljam?” típusú témakörei napjainkra a médiatudatosságra neveléssel kapcsolatos kérdésekkel is kibővültek, amelyek miatt minden anyuka és apuka újabb megpróbáltatások elé néz.

Bár az online térben való tudásszerzés, identitáskeresés és másokkal való kapcsolódás egy valódi csoda, azonban a varázslat hamar elmúlik, ha például visszaélnek a személyes adatainkkal vagy cyberbullying áldozatává válunk. Az ilyen típusú nehézségekkel felnőttként is elképesztően nehéz szembenézni, ezért is olyan fontos, hogy gyermekeinket időben edukáljuk az érem másik oldaláról.

Ennek segédeszközeként kerültek a piacra azok az okoskészülék-beállítások és netkompatibilis készülékekre telepíthető szoftverek, amelyeket összefoglaló nevükön szülői felügyeletnek, angolul pedig parental controlnak hívunk. Céljuk, hogy használatukkal az online világban is megfigyelhessük, kordában tarthassuk, és szükség szabályozhassuk a gyermekeink digitális tevékenységeit.

Funkcióiknak köszönhetően, lehetőségünk nyílik például a(z):

● képernyőidő kontrollálására,

● kéretlen és aggodalmat keltő tartalmak szűrésére,

● egyes applikációk használatának és weboldalak látogatásának blokkolására. A szülői felügyelet programoknak hála nyugodt szívvel hagyhatjuk, hogy a gyerekek felfedezzék az internet fantasztikumait, mert egy problémás helyzetet látva időben közbe tudunk avatkozni. Bár a rossz nyelvek szeretnek rájuk túlféltésként hivatkozni, azonban a parental control beállítások edukatív szerepe nem összekeverendő a szülői túlaggódással vagy kontrollmániával.

Ezért éri meg szülői felügyelet funkciók használata mellett dönteni

Íme néhány kiegészítés, ami segít egy nagy egészként látni a parental control beállítások jelentőségét.

A képernyőidő-szabályozás pozitív hatást gyakorol a testre és a lélekre

Bár nagyon fontos, hogy a digitalitást ne démonizáljuk a gyermek előtt, de a legkárosabb hatásaira muszáj kitérni. Az egyik legkiemelkedőbb gondnak az egész napos telefonozás, tabletezés vagy számítógépezés számít, viszont egyáltalán nem azért, amiért elsőre gondolnánk.

A folyamatos, és hosszú órákon tartó pötyögés, játszás stb. elsősorban nem az online térben eltöltött időmennyiség, hanem a túlzásba vitt képernyőidő miatt problémás, mert jelentős csapást mér az idegrendszerre. Egy fejlődésben lévő szervezet esetén a leterheltség mértéke tovább hatványozódik, ezért nem árt, hogyha a gyermekünk időben megtanulja az optimális eszközhasználat szabályait – a szülői felügyelet programokkal könnyedén keretet szabhatunk neki.

A tartalomszűrés funkcióval az életkornak megfelelő tartalmak válnak elérhetővé

Az interneten legalább annyi vicces, hasznos és edukatív tartalom van, mint fordítva. Amikor tehát beengedjük a gyereket ebbe a világba, nem csak a pozitívumok megismerésére, hanem a világháló legmélyebb bugyraiba is betekintést nyújtunk (akkor is, ha nem szeretnénk).

Szerencsére a parental control beállítások a tartalomszűrés funkciót is lehetővé teszik, amelyek segítségével a nemkívánatos webhelyek és applikációk blokkolhatóak. Így nem kell egyesével, kézileg ellenőrizni a tevékenységnaplót, mert biztosak lehetünk benne, hogy a kisfiunk/kislányunk az általuk kontrollált, életkorának megfelelő tartalmakat fogyasztja.

A digitális interakciók felügyeletével minimalizálható a cyberbullyingnak való kitettség

Az online jelenlét egyik legádázabb, legtoxikusabb negatív hatása az internetes zaklatásnak (angolul: cyberbullying) való kitettség. A szextingtől kezdve a társas nyomásgyakorlásig, ilyen módon rengeteg pszichés problémát generáló folyamat kezdetét veheti, ami idősebb fejjel is megterhelő, nem még egy gyermeknek. Tekintve, hogy a parental control szoftverekkel az összes online térben zajló interakció is nyomon követhető, így szülőként időben elejét vehetjük a digitális molesztálás különféle formáinak.

Az online szokásrendszer kiépítése mellett a gyermek függetlenségét is biztosítani kell

A gyermekünk megóvása elsődleges célt szolgál, de az önállóságra nevelése és a privát szférájának tiszteletben tartása is. Ezért az online szokásrendszer kialakításának oktatása közben elengedhetetlen, hogy felismerjük annak határát, mikor kell három lépést hátrálni vagy teljesen háttérbe húzódni.

Tehát mielőtt kérdezés nélkül szülői felügyelet funkciókat állítanánk be a gyermekünk telefonján, először beszéljük meg vele, hogy miért gondoljuk szükségesnek - adjuk értésére, hogy nem bizalmi probléma áll fenn -, amikor pedig eljön az ideje, fokozatosan, de hagyjunk lehetőséget neki az önálló kibontakozásra!