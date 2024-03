Saját ház, saját siker

A ballószögi székhelyű Anilla Home Design Kft. ügyvezetői, Tóth Attila László és Tóthné Sóber Anita saját családi házuk tervezésekor a gyakorlatban is szembesültek azzal, amit már addig is tudtak: a vállalkozók nagy többsége haszon orientált és nagyon hosszú határidővel vállalnak munkákat. Ekkor úgy gondolták, hogy saját kapcsolataik és tapasztalatuk alapján, maguk építtetik fel. Jól tették, hiszen a legjobb áron és időben elkészült a családi házuk, nagyjából egy lakás árát megspórolva. Ez adta a végső iránymutatást vállalkozásukhoz, hogy mindezt a tudást és szervezői képességet kamatoztatva segítsenek másoknak is megépíteni álmaik házát, úgy és olyan ütemben, ahogyan eltervezték.

Új irodát nyitottak Kecskemét belvárosában

Tóth Attila László és Tóthné Sóber Anita kilenc éve alkotnak egy párt, mozaik családban élnek 3 gyermekükkel. Nagyon hamar érezték, hogy nemcsak a magánéletben, de a munkában is tökéletes összhangban lehetnének. Így három évvel ezelőtt megalapították saját cégüket. Eddig otthonról és az építkezésekről irányították a munkafolyamatokat, most pedig elérkezettnek látták az időt egy saját iroda megnyitására Kecskemét belvárosában.

20 év építőipari tapasztalat

A cég profilja széles körű: tervezéstől a generál kivitelezésen át a kertépítésig és lakberendezésig mindent lefednek. Az Anilla Home Design nagy pozitívuma, hogy Attila több mint 20 éven át dolgozott az építőiparban, neves nagy cégeknél, így mára kiterjedt üzleti kapcsolatokkal bír. Ezt kamatoztatva a teljes építkezés során minden építőanyagot és terméket versenyképes áron tud beszerezni.

Tóth Attila László

Anita és Attila hangsúlyozza, nem a nagy profitra hajtanak, hanem az elégedettségre. Sőt, náluk olyan is előfordult már, hogy a tervezettnél olcsóbban épült fel a ház, így a tulajdonos örülhetett a kevesebb kiadásnak.

Innovatív építőipari megoldások

Attila nemcsak jó árakon szerzi be az építőanyagokat, de két évtizedes tapasztalatának és naprakész technikai újításokról szerzett tudásának köszönhetően a hagyományos építőipari technikák mellett az innovatív megoldásokat is megismerteti a leendő megrendelőkkel.

Bár jellemzően még ma is sokan a téglaépítés mellett teszik le a voksukat, akadnak, akik nyitnak az újdonságok irányába, és választják például a magnézium oxidos grafitos SIP panelt, mely gyors megvalósításra, 3-6 hónapos kivitelezésre nyújt lehetőséget, rendkívül hatékony energetikai paraméterekkel. Ezzel szemben egy téglaház 6-8 hónap alatt épül fel. Szintén újnak számít a kerámia falazat, azaz a lélegző fal.

Nem négyzetméter árakkal dolgoznak, hiszen minden terv egyedi és így saját költségvetéssel készül.

Tóthné Sóber Anita

Anita korábban dolgozott az ingatlanértékesítésben és lakberendezői végzettsége is van, ráadásul jó a szervező képessége, így hozzá elsősorban a logisztikai és szervezői munkafolyamatok tartoznak. Minden ügyfelet, akinek igénye van rá elkísér már az első percekben az építész tervezőhöz is, illetve utána az anyagok, burkolatok, színek kiválasztásában is segítő kezet nyújt. Ezen kívül a kivitelezési folyamatokat is koordinálja, ellenőrzi és folyamatosan kapcsolatot tart az ügyfelekkel.

Egy kézből irányítanak

Minden megrendelésre úgy tekintenek, mintha saját otthonukat építenék. Nincsenek kompromisszumok, csak a legjobb ajánlathoz, és szakemberhez ragaszkodnak. Attila kapcsolatrendszere által mára kiváló szakember gárdájuk van, akikre nagyon büszkék és nagy becsben tartják őket. Egy kézből irányítanak mindent, így az építkezéseik során nincsenek csúszások, az építőipari csapatok egymásnak adják a kulcsot az egyes munkafázisokhoz. Kapacitásuk megfelelő, több csapatot is mozgatnak egyszerre. Sőt van például kimondottan panel lakás specialistájuk, aki minden típusú társasházban kívülről betéve tudja, hol milyen vezetékek mennek, mikre kell odafigyelni, így egy panel felújításnál is minden zökkenőmentesen halad.

Hailey típusház

Házépítéstől a kisebb munkákig

Attila és Anita cégfilozófiája nemcsak a tökéletes munkát, magas színvonalat fedi le. A teljes családi ház felépítése mellett kisebb munkákat is örömmel vállalnak. Számukra egy felújítás, bővítés vagy éppen egy szoba kifestése ugyanolyan fontos megrendelés. Tapasztalatuk mindezt visszaigazolja, az elégedett ügyfél később nagyobb munkákhoz is őket hívja. A családi házak építésénél van, aki már a tervezést is rájuk bízza, akadnak, akik kész tervekkel érkeznek.

Megrendelőik köre nemcsak Bács-Kiskun megyét fedi le, többször dolgoztak már Budapesten és környékén, illetve az ország számos más pontján is.

Freya típusház

Nem a profit, hanem a minőség a legfontosabb

Évente maximum 10-12 ház felépítését vállalják, hogy mindegyikre legyen valós idejük. Személyesen felügyelik mindegyik építkezést, és a vállalt egyéb kisebb munkákat is. Arra a néhány hétre vagy hónapra a család bizalmasaivá válnak, sokszor baráti kapcsolat alakul ki, és mindent megbeszélnek, együtt döntenek.

Típusházak

Az új iroda megnyitásával tovább bővül a szolgáltatási palettájuk. A megrendelők részéről már többször felmerült az igény típusházakra, melyből már csak választaniuk kell, nem kell időt pazarolniuk az ötletelgetésre, tervezgetésre, tervek elkészítésére. Öt különböző típusházzal indulnak, ebből kettő tervei már megtekinthetők. Különböző méretűek 80-170 négyzetméteresig. Valamennyi komfortos, kényelmes és élhető otthon lesz átgondolt kialakítással, rezsibarát energetikai paraméterekkel.

Freya típusház

Hívja bizalommal az Anilla Home Design Kft.-t, Attilát és Anitát! Találkozzon velük, beszéljék át elképzeléseiket!

Anilla Home Design

Kecskemét, Klapka utca (Gabona Székház) 2. emelet Tel.: +36307248404, +36306013828

www.anillahomedesign.hu