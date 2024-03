Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola vezetője az esemény nyitórendezvényén elmondta, természetes, hogy a Hungarikum Liget ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak, hiszen már 1992-ben is a Lakiteleki Népfőiskolán szervezték meg az első hungarikum találkozót.

Fotó: Vajda Piroska

Az első Vármegyei Értékek Napján a Vas Vármegyei Értéktár mutatkozott be. A látogatók nemcsak szórakoztak és tanultak, hanem egy olyan közösségi élmény részesei lehettek, amely tovább erősítette a Vas vármegyei identitást, a közösségi összetartozást.

Fotó: Vajda Piroska

Vármegyei Értékek Napja rendezvénysorozat a Felvidéki Magyar Értéktár bemutatkozásával folytatódott. Az eseményen a vidék hagyományait és kiemelkedő értékeit Rancsó Andrea, a Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság elnöke mutatta be az érdeklődőknek. Kiemelte Pósa Lajos nemzetnevelő munkásságát, Az Én Újságom című gyermeklapot. Beszélt Mács József, a felvidéki magyarság sorsát megjelenítő irodalmi munkásságáról, illetve Boholy János sakkgömbjéről. Az előadás zárásaként a felvidéki ínyencségeket is megkóstolhatták a vendégek, így például terítékre került a pampuska, a túrós lepény, a túrós rétes és a radnóti tepertős pogácsa is.