Autószerelő

A különböző autószerelői munkák szinte folyamatosak az egyes állásportálok kínálataiban, hisz a forgalomban lévő autók száma fokozatosan növekszik, így a karbantartási és javítási igények is növekvő tendenciát mutatnak. Ilyen jellegű állás betöltésére természetesen Vácon és környékén is adódhat lehetőség, a városra specializálódott VacAllas.hu kínálatában például egyebek mellett tehergépjármű szerelő munkakör megjelenésére is volt már precedens.

Az ellátandó feladatok ezen munkakörök kapcsán valamennyi esetben hasonlóan alakulnak, és a tipikus autószerelői teendőket foglalják magukban. Ez alatt értendő többek között a gépjármű-diagnosztika, a javítások elvégzése, az alkatrészek cseréje, valamint a műszaki vizsgára történő felkészítés. Mindemellett pedig a napi munkákhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, továbbá az ügyfelekkel való kapcsolattartás is fontos elemei a pozíciónak.

CNC marós

A gyakran elérhető szakmunkás pozíciók közé tartoznak a különböző CNC-s munkakörök is, az említett váci állásportál felületén például a CNC marós álláslehetőség feltűnésére volt több példa is. A CNC marósok azok a szakemberek, akik speciális számítógépes vezérlésű marógépeken dolgoznak, ily módon előállítva alkatrészeket.

Feladataik közé tartozik a CNC marógépek beállítása és programozása, valamint a műveletek felügyelete és végrehajtása. Felelősségük továbbá a megmunkált alkatrészek minőségének ellenőrzése, és a gépek kisebb karbantartási műveleteinek elvégzése is. Mindezen kívül pedig dokumentálják a munkafolyamataikat és a gyártási adatokat, beleértve a munkadarabok műszaki rajzait, a programokat és más releváns információkat.

Ács, asztalos

Végezetül pedig a különböző faipari szakmunkák, köztük az ács és asztalos munkakörök sem maradhatnak ki a sorból, amely képesítéssel rendelkezők ugyancsak könnyedén képesek elhelyezkedni a Vácon vagy a környékbeli településeken. Az ilyen típusú pozíciók betöltőire sokrétű feladatok várnak, s ezek a tevékenységi területüktől függően több eltérést is mutathatnak.

Feladatuk lehet például különböző épületszerkezetek építése, de bútorok és berendezések készítéséhez is rendszerint keresnek ácsokat és asztalosokat. A munkavégzésük során faanyagokat munkálnak meg, többek között vágás, fúrás, faragás és csiszolás útján. Szakmájukban kiemelt fontossággal bír a munkadarabok méreteinek és formájának pontos tervezése és kivitelezése, hogy a végeredmény ily módon megfeleljen a specifikációknak és az elvárásoknak. Ezek mellett pedig összeszerelői, javítói és felújítási feladatokat is végeznek a mindennapok során.