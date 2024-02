Talaj stabilizálása

A talaj kiegyenlítése nem minden esetben szükséges. Azonban egyenetlen terep és gödrök esetében érdemes lehet elgondolkodni rajta. Amennyiben csak kisebb gödrökről van szó, talaj és homok keverékéből könnyedén készíthetsz keveréket, mellyel kiegyenlítheted az apró eltéréseket. Nagyobb mélyedések esetén előfordulhat, hogy többszöri feltöltésre lesz szükséged, azonban ez sem lehetetlen feladat.

Amennyiben olyan ház körüli területeket szeretnél stabilizálni, mint az autóbeálló, érdemes lehet professzionális gyepháló segítségét igénybe venni. Ez nagyszerű alternatívája a térköveknek, azonban nem akadályozzák a víz talajba bejutását.

Forrás: Michal - stock.adobe.com

Pázsit karbantartása

A talaj kiegyenlítésével szemben a füvesítés, valamint a meglévő pázsit karbantartása nem egyszeri feladat. Az esztétikus fű érdekében rendszeresen kell majd füvet nyírnod. Ezzel nem is szokott probléma lenni. Arról azonban sokan elfeledkeznek, hogy a nehezebben elérhető helyeken is karban tartsuk pázsitunkat. Ezt könnyedén elvégezhetjük egy erős fűkaszával, mellyel a házfal és a kerítés melletti részeket is probléma nélkül elérhetjük.

Forrás: New Africa - stock.adobe.com

Gyeplazítás

Gyeplazításra általában a tavasz beköszöntével lehet szükségünk. Ennek oka, hogy a hideg téli időjárás nagyszerű alapot ad a mohák elterjedésének, és gyepünk gyengülésének. A gyeplazítás során a levegő és a víz megfelelően bejut majd a talajba, valamint ezzel egyidőben az elhalt növény réteget is eltávolítjuk.

A fentiek után már csak olyan apró részletekről kell gondoskodnunk, mint a kerti bútorok és néhány kültéri lámpa beszerzése.