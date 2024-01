Szerviztechnikus

A szerviztechnikusokra gyártói és termelői környezetben számos fontos feladat hárul. Nem csoda, hogy a pozíció betöltőire Érden és környékén is kiemelt igény mutatkozik. Ezt a városra specializálódott állásoldal, az ErdAllas.hu kínálata is alátámasztja, ahol már több alkalommal is megjelent ilyen jellegű munkakörre vonatkozó hirdetés.

A szerviztechnikusok egyik legfontosabb feladata a karbantartás és a javítás. Gyártói környezetben ők felelnek a gépek és berendezések eseti hibáinak elhárításáért, illetve az időszakszerű karbantartási munkák elvégzéséért. Mindez persze különböző diagnosztikai feladatokkal is együtt jár, melynek során azonosítják az adott gép működési problémáinak forrását. Feladataik végrehajtására általában szűk időkeret áll rendelkezésre, hisz egy-egy gép hosszú leállása jelentősen hátráltathatja a termelést.

Éppen ezért gyors és hatékony beavatkozásra van szükség tőlük. Fontos továbbá, hogy teendőikről átfogó és jól követhető dokumentációkat vezessenek, belefoglalva az elvégzett javításokat, alkatrészcseréket és egyéb munkálatokat. Munkájuk ezzel együtt rengeteg kapcsolattartói tevékenységgel is együtt jár, hisz gyakorlatilag az összes gyártói és termelői csapattal együtt kell működniük.

Műszerész

A műszerészek ugyancsak fontos szereplői a termelésnek, tevékenységükkel jelentősen hozzájárulnak a gyártási folyamatok hatékony működéséhez és a minőségi termékek előállításához. Egyik fő feladatuk a gyártás során használt mérőműszerek, érzékelők és egyéb berendezések kalibrálása, illetve rendszeres karbantartása.

Amennyiben bármilyen műszaki hiba vagy zavar adódik a gyártósori berendezéseknél, a műszerészeknek a feladata, hogy azonosítsák a problémákat, és elvégezzék a szükséges javításokat vagy cseréket. Ez magában foglalhatja az elektronikai és a mechanikai hibák diagnosztizálását egyaránt.

A műszerészek ezen felül tevékeny részt vállalnak a mérési és vezérlési rendszerek tervezésében, illetve telepítésében a gyártási folyamatok optimalizálása érdekében. Sőt, ezek mellett gyakran a minőségellenőrzési folyamatokból, valamint azok fejlesztésére irányuló tevékenységekből is kiveszik a részüket.

Gépbeállító

A gépbeállítók azok a szakemberek, akik a gépek és berendezések helyes beállításáért felelnek a gyártási folyamatok során. Feladatkörük tehát megkerülhetetlen része a termelésnek, éppen ezért Érden és környékén is adódhat gépbeállító álláslehetőség az ebben a pozícióban történő elhelyezkedésre, akár az ErdAllas.hu weboldalán keresztül is.

A pozíció betöltői olyan feladatokra számíthatnak, mint például a gépek mindennapos ellenőrzése és finomhangolása a megfelelő minőségű gyártás érdekében. Ha a gyártási folyamatok során hibák és problémák adódnak, akkor a gépbeállítók feladata, hogy azokat mielőbb azonosítsák, és a beállítások módosításával biztosítsák a zavartalan termelést. Mindemellett pedig részt vesznek a gépek tesztelésében, tevékeny szerepet vállalnak a minőség-ellenőrzésben, illetve kezelik a különböző műszaki dokumentációkat is.