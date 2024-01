A színek hatása az otthoni térre

Az, hogy milyen színek vesznek körbe minket, sokkal nagyobb hatással van közérzetünkre, szervezetünkre, mint talán elsőre gondolnánk. Adott árnyalatok ugyanis nemcsak az esztétikum kapcsán keltenek bennünk érzelmeket, de szervezetünkre, idegrendszerünkre is különböző hatásokat gyakorolhatnak.

Az otthoni környezetben tanácsos a nyugalmat keltő, pozitív kisugárzással bíró színeket választani – ilyen például a kék vagy a sárga. Ezeknek is a halványabb, pasztell árnyalatai mellett célszerű dönteni, legalábbis, ha olyan helyiségekről van szó, ahol a pihenés, a relaxáció, a koncentrált feltöltődés a cél.

A napjainkban igazán divatos bézs vagy világosszürke, valamint a finom árnyalatú pasztellzöld mind a biztonságos, nyugodt közeget támogatják. A pasztellsárga, a napsárga a halványkék pedig akár olyan hatással is bírhatnak szervezetünkre, mint a napfény: hozzájárulnak a jó közérzethez, a felfrissüléshez, miközben nem jelentenek túl sok és túl erős ingert az idegrendszer számára.

Amennyiben kedveljük az élénk színeket, igyekezzünk azokat azokban a helyiségekben alkalmazni, ahol társasági eseményeknek adunk helyet, vagy ahol kreatív munkafolyamatokat kell végeznünk.

Kisgyermekes családok gyakran választják a fehér színt a könnyű javíthatóság miatt, ez viszont eléggé steril környezetet teremthet. Ma már a foltálló festékek hatalmas kínálata teszi lehetővé, hogy a gyermekes háztartásokban, vagy konkrétan a gyerekszobában is bátran alkalmazzuk a legkülönbözőbb, akár kényesnek számító árnyalatokat is. A kisállatot, kutyát tartók számára is jó hír, hogy a foltálló festékek segítségével könnyebb esztétikusan tartani az otthon falait.

Textúrák sokfélesége a lakásban

A lakberendezés során a színek mellett az anyagoknak is nagy jelentőségük van. A különböző textúrák ugyanis másként hatnak a térérzetre: a nagy tereket például remekül feloszthatjuk a falra akasztott érdesebb tapintású, nem sima felületű képekkel, a durvább textúrájú és szövésű textilekkel, vagy a padlón megjelenő hasonló szőnyegekkel.

Ha széthúznánk a teret, inkább optikailag távolító hatást kell elérnünk: erre a matt felületek alkalmasak, míg a közelítésre, összehúzásra inkább a kemény, fényesebb felületek. A naturális anyagokat – a napjainkban nagyon népszerű tégla-, fa-, illetve kőfelületeket – sima textúrákkal tanácsos társítanunk a harmonikus megjelenés érdekében. Amennyiben szeretjük a mintákat, mindenképp sima felületeken, egyszerű textúrákon jelentessük meg őket, míg a karakteresebb textúrákból minta nélkülieket válasszunk.

Kombináljuk ezeket harmonikusan!

A textúrák nemcsak a tapintásunkra hatnak, akár a színek megjelenését, illetve hatását is befolyásolhatja az, hogy milyen anyagból készül adott tárgy, bútor, vagy falfelület. Míg a sima felületek visszaverik a fényt és világosabb hatást teremtenek, addig az ércesebb, durvább anyagok sötétebbnek láttatnak minden árnyalatot.

A térnyitással a hideg színek, az összehúzással a meleg árnyalatok vonhatóak párhuzamba: tartsunk ezt szem előtt, amikor a textúrákkal játsszunk. A matt felületek hideg színekkel kombinálva tehát jó választásnak bizonyulnak, ha egy kisebb teret szeretnénk nagyobbnak láttatni. Ugyanakkor a meleg színek érdesebb textúrákkal jól kiegyensúlyozzák a túlontúl nagy térérzetet. Utóbbiak remekül párosíthatóak a bohém, klasszikus vagy loft stílussal, míg előbbiek a minimalista irányzatban kaphatnak nagyobb hangsúlyt.

Keressünk inspirációt!

A lakberendezési trendek tanulmányozása nem csak azért nagy segítség, mert minél több mindent látunk, annál inkább meg tudjuk fogalmazni magunknak, mi áll hozzánk igazán közel. Amiatt is hasznos, mert lehetőséget ad arra, hogy számos dologra rácsodálkozzunk: sokszor párosítható a megfelelő hatás elérése érdekében például két szín, amelyeket magunktól nem tettünk volna egymás mellé. Számos textúrának áll jól egy-egy árnyalat, amelyre nem gondoltunk volna, ha nem szerezhetünk inspirációt képekből és videókból.

Az online világ ma már végtelen lehetőséget ad arra, hogy szakmai iránymutatást kapjunk, vagy belessünk egy-egy család saját otthonába, és a gyakorlatban is láthassunk, hogyan működik a térben egy megoldás, amelyet a képeken nem feltétlenül mérhetünk fel teljes valójában.

Találjunk örömet a színek és textúrák adta lehetőségekben!

Az otthonunk kialakítása, felújítása döntések sorozata, ráadásul hosszú távra kell gondolkodunk, amely növeli a felelősség súlyát. Mégis igyekezzünk az élvezetre helyezni a hangsúlyt: a tényre, hogy kialakíthatjuk a nekünk tetsző, harmonikus és személyes tereket.

A modern lakberendezés már rengeteg könnyebbséget ad: a foltálló festékek sora, a régi bútorok újrahasznosítása, a számos inspirációs felület, a különböző színek és textúrák keveredésének lehetőségei mind abban nyújtanak támogatást, hogy az otthonunk egyszerre lehessen trendi, miközben teljes mértékben személyre szabott. Éljünk a lehetőségekkel: inspirálódjunk és döntsünk átgondoltan, de bátran!