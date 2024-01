A Hungarikum Liget három intézményét is díjazták Athénban, az október végén megrendezett Word Luxury Awards gálán. A díj a világ egyik legtekintélyesebb elismerése a turisztikai szektorban és a vendéglátóiparban egyaránt. Az éves eseményen a legkiválóbb szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat, vendéglátóhelyeket és szállodákat ismerik el, melyek kimagaslók az elegancia és az egyediség terén – tudtuk meg Molnár Arnoldtól, a Hungarikum Hotel igazgatójától. Elmondta, a Word Luxury Awards három területen van jelen: szálláshelyek (Word Luxury Hotel Awards, éttemek (Word Luxury Restaurant Awards), fürdők és wellnessrészlegek (Word Luxury Spa Awards).

A Word Luxury Awards keretében több, mint 300 ezer nemzetközi utazó szavaz minden évben négy héten keresztül, hogy kiválassza a legkiemelkedőbb turisztikai intézményeket. Büszkén jelenthetjük be, hogy idén a Hungarikum Liget több intézményét is díjazták. A Hungarikum Hotel ****superior szállodát, a régió legjobb luxus kulturális szállodájává választották. Emellett országos szinten a legkiválóbb koncepcióval és örökséggel rendelkező szálloda díját is megkapta. Az újonnan épült, 2022 szeptemberében átadott négycsillag superior színvonalú, 79 szobás, 159 férőhelyes Hungarikum Hotel****superior valamennyi szobája egy-egy országszerte ismert hungarikumról kapta a nevét. Minden egyes szobában megtalálható egy kis vitrin, ahol az adott hungarikum kerül bemutatásra.

A Gabriella Gyógy-és Strandfürdő régiós szinten, a legjobb gyógyfürdő és egészségmegőrző fürdő, országos szinten a legelismertebb termálfürdő kategória nyertese lett. A Czifray István Étterem pedig elnyerte a világ legjobb magyar étterme, Európa legkiválóbb örökséggel rendelkező vendéglátóhelye és az ország legjobb autentikus konyhaművészete díját. A szálloda földszintjén elhelyezkedő étterem, a Hungarikum Liget Ökokertészetében termelt zöldségek, valamint Zöldségfeldolgozó Üzemében készült termékek felhasználásával készülő házias ételekkel várja a vendégeket. Az étterem melletti Törley Bár a 19. századi italfogyasztás élményét nyújtja a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth díjas grafikusművész és animációsfilm-rendező, író Orosz István grafikáival díszített környezetben – összegezte az igazgató, Molnár Arnold.