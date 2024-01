Betanított munkák raktárakban

Raktári munkakörnyezetben meglehetősen gyakran lehet találkozni betanított munkalehetőségekkel. Ezt az olyan állásportálok kínálata is alátámasztja, mint az EsztergomAllas.hu, ahol már többször is előfordultak végzettséget és tapasztalatot nem igénylő raktáros állások.

Ezek egyike a komissiózó munkakör, ahol is az egyik legfontosabb feladatot a kimenő, vagyis a megrendelt áruk összekészítése jelenti a szállításhoz. Ennek során csomagolják és címkézik is azokat, illetve raklapokra helyezik, ha az szükséges. A komissiózóknak a munkájuk során fokozottan figyelniük kell a rendelések részleteire, hogy biztosak lehessenek abban, hogy a megrendelt termékeket a megfelelő mennyiségben és minőségben állítják össze. A pozíció tehát odafigyelést igényel, valamint raktári munkáról lévén szó, a jó fizikai állapot sem árt.

Emellett a raktárakban gyakran a csomagolói pozíció is megjelenik, mint önálló munkakör. A raktári csomagolók legfontosabb feladata, hogy a megfelelő mennyiségű és típusú termékeket kellő odafigyeléssel, gondosan csomagolják be, biztosítva ily módon azok biztonságos és sértetlen szállítását. A csomagokat fel is címkézik, hogy könnyen azonosíthatóak legyenek, illetve gyakran a szállításhoz kapcsolódó dokumentációs feladatokban is szerepet vállalnak. Ellenőrzik például a szállítási címeket, szállítási módokat és egyéb releváns információkat. A munkakör előnye, hogy a megfelelő hozzáállás esetén, szinte bárki számára elérhető.

Betanított munkák gyártói, termelői környezetben

Gyártói és termelői környezetben ugyancsak gyakran fordulnak elő betanított munkák, akár Esztergom vonatkozásában is: https://esztergomallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka. Ezek közül is az egyik legtipikusabb lehetőség a gyártósori operátor munkakör, amelynek betöltői általában különböző összeszerelői, csomagolói vagy gépkezelői feladatokat látnak el a gyártósoron tevékenykedve. Felelősek az itt található gépek és berendezések kezeléséért, illetve működtetéséért, amely feladatok ellátásra a munkáltató tanítja be őket előzetesen.

Az operátoroknak feladata lehet továbbá a gépek kiszolgálása is, például alapanyagok vagy egyéb gyártási elemek utántöltésével. A munkájukat jellemzően jól szabályozott környezetben végzik, ahol minden utasítást precízen követniük kell. A munkavégzés során a munkavédelmi szabályok betartásáról, valamint a munkakörnyezetük rendben tartásáról sem feledkezhetnek meg.

Ezenkívül a karbantartói vagy karbantartó segéd állások is gyakoriak gyári és termelői környezetben. Ezek az állások azonban már megkövetelnek némi műszaki érzéket és releváns tapasztalatot, viszont még így is sok álláskereső számára lehetnek elérhetőek. A pozíció feladatköre jellemzően a gépek rendszeres ellenőrzését, karbantartását és javítását foglalja magában, amely munkafolyamatokról dokumentációkat is kell vezetni. A karbantartók tehát szorosan együttműködnek a gyártói csapattal, és közbe lépnek, ha probléma merül fel valamelyik géppel kapcsolatban.