A marketing koordinátor feladatai

Egy marketing koordinátor tehát több fontos feladatot is ellát a vállalati marketingtevékenység támogatásában és irányításában. Feladata többek között a különböző kampányok megtervezésének és kivitelezésének a segítése, beleértve az online és offline kommunikációt, a reklámokat vagy akár az egyes eseményeket. Felelős lehet továbbá a tartalomkészítésért is, legyen szó blogbejegyzésekről, közösségi média tartalmakról, prezentációkról, esetleg hírlevelekről.

A munkája ezenkívül projektmenedzseri teendőkkel is kiegészül. Koordinálja tehát a különböző marketingprojektek futását és időzítését, illetve felügyeli az ezekkel kapcsolatos határidőket. A sikeresség érdekében adatokat és elemzéseket készít például a piac, a fogyasztói trendek és a versenytársak tevékenységéről, hogy ily módon segítse a marketingstratégia hatékonyabbá tételét. Mindezek mellett pedig együttműködik a cég más részlegeivel vagy külsős partnerekkel az aktuálisan futó kampányok sikerességének az érdekében.

Marketing koordinátor lehetőségek Gödöllőn

Gödöllőn és környékén számos marketinges álláslehetőséggel lehet találkozni. Ezt támasztja alá a GodolloAllas.hu kínálata is, ahol már több alkalommal is előfordultak ilyen jellegű lehetőségek: https://godolloallas.hu/allasok/marketing-media-ujsairas-pr. Legutóbb a marketing koordinátori pozíciót egy gyógyászati termékek kiskereskedelmével foglalkozó cég hirdette, akik tapasztalt marketingesek jelentkezését várták.

Emellett egyébként egyéb kreatív pozíciók, például dekoratőr állások is megtalálhatóak a gödöllői lap felületén, vagyis érdemes lehet figyelemmel kísérnie a kínálatot azoknak, akik a kreativitásukat kamatoztatnák a munkaerőpiacon.

Persze a marketinges állások kapcsán nem csak a kreativitás az egyetlen elvárás. A legtöbb ilyen pozíció ugyanis releváns szakirányú végzettséget kér a pályázóktól, ami mellett az MS Office programok ismerete is alapvető követelmény. Mindez egyéb szoftverismerettel is kiegészülhet, különös tekintettel a képszerkesztő vagy videóvágó programokra. Nem beszélve a digitális marketinggel kapcsolatos ismeretekről, beleértve a közösségi média kezelést, SEO-t, PPC-t és webanalitikát.

Fontos lehet továbbá a nyelvismeret is, hisz számos vállalat nemzetközi környezetben is tevékenykedik. Mindemellett pedig bizonyos személyes tulajdonságok, többek között a szervezőképesség, a kommunikációs készségek, valamint az elemzői hozzáállás is elengedhetetlen lehet a marketing koordinátor pozícióban történő helytálláshoz.