Csökkent a kereslet a magyar ingatlanok iránt?

Vagy, ha van is, akkor nem hitelképes az ügyfél? A családtámogatások is egyre korlátozottabbak? Csalódott az ingatlanosokban? Akkor is kell valami bújtatott költséget fizetni, ha nem sikerül az eladás? Kizárólagosságot kérnek Öntől, és nincs több hónapon keresztül eredmény?

Hirdesse meg UNIÓS országokban ingatlanát irodánkon keresztül, előzetes költség nélkül, általános szerződés keretében!

Németországból és Ausztriából jelenleg sok érdeklődő érkezik, különböző okok miatt. A svájci állampolgárok is érdeklődnek a magyarországi ingatlanok iránt. Emellett a holland vevő is szívesen tölti itt a nyugdíjas éveit. Általános szerződés keretében dolgozunk, nincs semmilyen apró betűs rész, költség, ha az ingatlant nem az általunk hozott vevőnek adja el. Profi videót, fényképeket készítünk és Németország, Svájc, Ausztria legnagyobb ingatlanportálján hirdetünk német nyelven. Díjmentesen kimegyünk egy előzetes, kötetlen beszélgetésre.

Részletekért látogasson el a www.hirdessenkulfoldon.hu