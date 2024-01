– Bemutatná néhány mondatban a Mátrix Szakképző Iskolát?

– A Mátrix Szakképző Iskolába várjuk a nyolcadik után a szakmát tanulni vágyó fiatalokat 3 éves szakképzésre, versenyképes szakmákkal.

Jelenleg két helyszínen – Budaörsön és Kecskeméten – fogadjuk a most 8. osztályos diákok jelentkezését 3 éves, nappali tanrendű képzésünkre.

– Hogyan zajlik az oktatás?

– A képzések során nagy hangsúlyt kap a szakmai gyakorlat oktatása, mely szintén iskolánkban zajlik, illetve duális partnerünknél, melyet mi szervezünk, nem a tanulónak kell keresnie. Az ágazaton belül megszerezhető szakma választására a 9. évfolyam végén, az ágazati alapvizsgát követően történik.

– Előtérbe kerül valamelyik idegen nyelv?

– Természetesen igen. Most 9-es tanulóink közül már van, aki középfokú nyelvvizsgát tesz a tanév végén.

– Milyen szakmák közül választhatnak a most 8-os tanulók?

– A Mátrix Szakképző Iskolában tanulható ágazatok/szakmák: a burkoló, hűtő- és szellőzés-rendszer szerelők, kereskedelmi értékesítő, illetve a villanyszerelő.

– Milyen szakmák közül választhatnak a felnőtt tanulók?

– Az imént említett szakmákon kívül még további 20 szakmai képzés várja őket.

– Mit érdemes tudni a Mátrix Oktatási Központról?

– Magyarország vezető felnőttképzőjeként az elmúlt 25 év során, több mint 40.000 tanulónak biztosítottunk magas színvonalú oktatást és OKJ szakmai végzettséget! Célunk, hogy folyamatos megújulás mellett, minőségi képzést nyújtsunk tanulóink számára és hozzáértő, elégedett szakembereket képezzünk. Jelenleg már több mint 100 képzés érhető el nálunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy új csoportjaink tagjait többségében ismerőseik, rokonaik küldték, akik már nálunk végeztek egy vagy több szakmát.

– Miért a Mátrixot válasszuk?

– Erre kérdésre a válasz több tényezőből tevődik össze. Oktatóink mind elismert szakemberek. Elméleti óráink tantermei a legmodernebb eszközökkel – interaktív tábla, projektor, légkondicionáló, mikrofon – felszereltek, a hatékony oktatást elősegítve. Minden szakterületen államilag átvizsgált, saját modern, jól felszerelt gyakorlati oktató termekben oktatunk.

– Hol érhetők el a szakképzések?

– Képzéseinket országosan indítjuk, többek között: Budapesten, Kecskeméten, Kunszentmiklóson, Debrecenben, Szegeden és több vidéki városban. Sőt, idén bevezettük az online oktatást is az elméleti órákon, így azokon a képzési napokon nem szükséges a képzéseink helyszínein megjelenni.

– Van lehetősége a tanulásra azoknak, akik család, vagy munka mellett végeznének tanfolyamot?

– A tantervünk és a tanfolyamaink időbeosztása kedvez a családosok és a munka mellett tanfolyamot végző tanulóink számára is, hiszen célunk, hogy mindenki számára elérhető legyen az új szakma elsajátítása és megszerzése. Képzéseink hétvégén, de akár hétköznap délután is vannak.

– Hogyan segítik a beiratkozni vágyót a megfelelő szakma megtalálásában?

– Intézményünk a tanfolyamokra érdeklődők számára lehetőséget biztosít arra, hogy a beiratkozást megelőzően megismerhessék tanárainkat és volt tanulóink véleményeit, továbbá betekintést nyerhetnek oktatási rendszerünkbe egy ingyenes óralátogatás keretén belül. Tanfolyamszervező kollégáink pedig sok éves tapasztalattal tudnak a kérdésekre válaszolni, pontos tanácsot adni.

– Melyek jelenleg a legnépszerűbb szakmák?

– Szakmáink közül legnépszerűbbnek a villanyszerelő és a hűtő- és szellőzésrendszer szerelő képzés. Ezeken felül rendszerint teltházzal fut az asztalos, az ács, a bádogos és a burkoló képzésünk is. Részszakmáink közül az aranykalászos gazda; a hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő; illetve a villamos biztonsági felülvizsgáló képesítő képzés a legkeresettebb.

– Ma már a 21. században nem divat nemek szerint különbséget tenni, de elérhetőek nőiesebb szakmák a hölgyeknek kedvezve?

– Nálunk olyannyira nem divat a nemek közötti megkülönböztetés, hogy szinte minden csoportunkban akad egy-egy hölgy tanuló is. Természetesen azoknak a hölgyeknek is kínálunk alternatívát, akik nem szeretnének nehezebb fizikai munkát végezni. Szakképesítési palettánkon elérhető a dajka, a pedagógiai asszisztens, a vállalkozási mérlegképes könyvelő vagy a bátrabbaknak akár egy méhész képzést is tudok ajánlani.