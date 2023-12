Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a közelmúltban a planetáriumok és bemutató csillagvizsgálók XII. műhelykonferenciáját a Hungarikum Ligetben. Az eseményen jelen volt szinte az ország valamennyi érintett intézménye, szakmai szervezete, sőt határon túlról is érkeztek vendégek. A rendezvény fő témaköre az intézmények oktatásban betöltött szerepe volt. Az esemény jó lehetőséget biztosított arra, hogy a lakiteleki planetárium is becsatlakozzon az országos és nemzetközi szakmai közösségbe. A modernkori planetáriumok éppen idén ünneplik fennállásuk 100 éves évfordulóját, ez alkalomból másfél éves kiemelt nemzetközi programsorozat is indult, amelyhez lehetőség van csatlakozni. A Lakiteleki Népfőiskola mindezzel a természettudományos ismeretterjesztésben vállalt feladatait tudja erősíteni – hangzott el a találkozón, ahol a szakmai konferenciát Lezsák Sándor, a Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke nyitotta meg. Ezt követően délelőtt a jelenlévők előadásokat, jó gyakorlatokat hallgattak meg egymástól, délután pedig filmvetítések voltak a Hungarikum Kiállítóház Zombori termében. A névadó házigazdaként és előadóként is részt vett a rendezvényen.

Zombori Ottó csillagász, tanár több évtizeden keresztül volt előadója, a csillagászati tábor vezetője a Lakiteleki Népfőiskolán. A szakmai találkozó résztvevői ellátogattak az idén 40 éves Kecskeméti Planetáriumba is.

A rendezvényt az MTA PAB Csillagászati és Űrkutatási Munkabizottság, a Népfőiskola Alapítvány Lakitelek, a Kecskeméti Planetárium, az Utazó Planetárium, a Magyar Csillagászati Egyesület, a Zsolnay Kulturális Negyed Planetárium, illetve a Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKON) közösen szervezte a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.