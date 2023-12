Vérplazma, az életmentő

A vérplazma a vérünk tiszta, szalmasárga, folyékony része, amely a vörösvértestek, fehérvérsejtek és vérlemezkék eltávolítása után marad meg. Vizet, sókat, enzimeket, antitesteket és egyéb fehérjéket tartalmaz. A vérplazmát nem lehet mesterséges úton előállítani, éppen ezért fontos a vérplazmaadás, hiszen életmentő gyógyszerek készülnek belőle.

Minden nap életeket ment

Évről-évre egyre nagyobb az igény a vérplazmára. Ma Magyarországon több ezer embernek van szüksége életmentő vérplazma-alapú gyógyszerekre. Nem is gondolnánk, milyen sok beteget kezelnek vele. Segítséget jelent számos veleszületett és szerzett betegségben szenvedő betegnek, mint például a hemofíliás, immunhiányos, hepatitis B-ben szenvedő betegnek. Ezeken túl bárki kerülhet élete során olyan helyzetbe, hogy életmentő plazmára lesz szüksége, például egy súlyos baleset vagy égési sérülés következményeként. Nem utolsó sorban a műtétek során használt sebragasztó és a tetanusz elleni vakcina alapanyagául is szolgál a vérplazma.

Fotó: Bús Csaba

Vénától vénáig

A BioLife azon plazmagyűjtő cégek közé tartozik, amelyek a plazmaellátás teljes vertikumát lefedik, a plazmaközpontok működtetésétől a plazma szállításán és feldolgozásán át a plazmaalapú terápiák előállításáig, és végül a plazmaalapú terápiákra szoruló betegek kiszolgálásáig. Tehát nemcsak gyűjtik a plazmát, hanem a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak megfelelően, több mint 20 különböző életmentő készítménnyé, gyógyszerré dolgozzák fel.

A plazmaalapú terápiák előállítási folyamata sokkal hosszabb és költségesebb, mint a hagyományos gyógyszerek előállítása, hiszen a folyamat 7-12 hónapot is igénybe vehet a plazmaadástól a terápia betegekhez történő eljuttatásáig.

A plazmaadás

A plazmaadás maximálisan biztonságos folyamat, ráadásul más előnyökkel is jár.

Az emberi szervezet a vérplazmát nagyon gyorsan újratermeli, így plazmát jóval gyakrabban lehet adni, mint vért, 365 napon belül akár 45-ször is, és 2 plazmaadás között 2 napnak kell eltelnie. A plazmaadás a véradáshoz nagyon hasonlít, de plazmaadáskor csak a vérplazmát távolítják el, a vér többi alkotóelemét visszaáramoltatják donor szervezetébe.

Körülbelül 45 perces folyamatról van szó, de ez idő alatt kikapcsolódhat kicsit az ember, olvasgathat, zenét hallgat, vagy csak pihen.

Fotó: Bús Csaba

Előny a donornak

Az önkéntes donorok duplán jól járnak. A vérplazmaadást mindenkor orvosi vizsgálat előzi meg, így az egészségi állapotukat is folyamatosan figyelemmel kísérik, bármikor konzultálhatnak egészségügyi állapotukról a plazmaközpont orvosával. Másrészt a plazmaadást honorálja a BioLife.

A vérplazmaadásért juttatás jár

2023 decemberétől emelkedett a költségtérítés összege. Sikeres vérplazmaadásért a magyar törvényi szabályozás szerint 7500 forint készpénz költségtérítés adható, valamint ajándékutalványok formájában egyéb juttatásokat kapnak a plazmaadók az idejükért és az elkötelezettségükért. A juttatások további részleteiről a https://teddmegmost.hu/biolife-kecskemet oldalon található információ.

Ki lehet plazmaadó?

Egészséges, 18 és 60 év közötti, a testtömeget illetően 50 és 150 kg közötti felnőttek adhatnak plazmát. Kizáró ok lehet bizonyos gyógyszerek szedése, illetve bizonyos betegségek megléte. Terhesség és szoptatás alatt, illetve friss tetoválással, piercinggel, új testékszerrel nem szabad plazmát adni.

Vannak életmódbeli előírások, amelyeket minden plazmaadás előtt be kell tartani, így ebből a szempontból is előnyös, ha valaki donorrá válik.

Mindenkit más motivál

A BioLife központban is nagyon sok a visszatérő donor, néhányan már 100-szoros plazmaadók. Mindenkit más ösztönöz, például személyes indíttatásból, szeretnének valami jót tenni, vagy épp azért, hogy pénzt kapjanak az idejükért és az ügy iránti elkötelezettségükért cserébe, esetleg mind a három ok közrejátszik.

Egy biztos: mindenki büszke lehet magára, aki plazmadonorként segítő kezet nyújt olyan életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, melyek mással nem helyettesíthetők.

Fotó: Bús Csaba

Együtt járnak plazmaadásra

Csájiné Berki Adrienn a napokban 20. alkalommal adott vérplazmát. Elmesélte: sokáig fontolgatta, mire rászánta magát. Minden téren utánajárt az eljárásnak, és bebizonyosodott számára, hogy teljesen egészséges, ráadásul segíthet vele másokon is. Sokat olvasott azon betegségekről, melyeknél vérplazmából készült gyógyszereket alkalmaznak. A férje is plazmaadó, így együtt járnak a BioLife-ba. Az életmódjukat és az étkezési szokásaikat is megreformálták általa, mely mindkettőjüknek csak jót tett. Adrienn kiemelte azt is, korábban alig ivott folyadékot, most már donorként betartja az előírt folyadékmennyiséget.

Mindenkit arra ösztönöz: bátran vállalkozzanak vérplazmaadásra, ők is és a betegek is nyernek vele.

Barátságos légkör a BioLife központban

A donoroknak előzetesen be kell jelentkezniük a BioLife központba. Érvényes hivatalos fényképes igazolvány, valamint lakcímkártya és TAJ kártya bemutatása szükséges a donációhoz. Az adatok felvétele után a leendő donor orvosi vizsgálaton esik át, illetve egy kérdőívet is ki kell töltenie, ahol az általános egészségügyi állapotára kérdeznek rá. Ezután, ha a központ orvosa alkalmasnak találja, akkor sor kerül egy vérvételre, majd, ha ennek eredményei is rendben vannak, akkor következhet maga a vérplazmaadás.

Simkó Szabolcs 2023 áprilisa óta vezeti a kecskeméti központot, de előtte is az anyacégnél dolgozott más vezető beosztásban. Vallja: minden nap más-más kihívások elé állítja, de ő pontosan ezért szereti a munkáját. Ezek motiválják, ösztönzik, hogy a központ a lehető legjobbá váljon.

Szabolcs Miskolcról érkezett Kecskemétre, nagyon gyorsan beilleszkedett. Nagyszerű csapata van. A törzsdonorokra szinte családtagként tekintenek, remek kapcsolatot építettek ki velük. A donorok nemcsak Kecskemétről és Bács-Kiskun vármegyéből érkeznek, hanem a régióból, Pest, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun Szolnok vármegyékből is.

A karácsony közeledtével a BioLife 10 központja adománygyűjtő helyként csatlakozott a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz kampányához, melyhez a donorok is örömmel hozzájárultak.

BioLife Kecskemét

Kecskemét, Korona utca 2. • Malom Központ 4. emelet

Call Center ingyenesen hívható száma: 06 80/ 808 008,

vagy recepció: 06 (76) 884 180

www.teddmegmost.hu