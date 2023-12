Hirdetés 57 perce

Mikulás és karácsonyi kedvezmények az Alföld Áruházban

Az ünnepi forgatag már a kecskeméti Alföld Áruházban is kezdetét vette. Érdemes személyesen is betérni, hogy kézzel foghatóvá váljanak az ajánlatok. Emellett a teljes választék megismerhető, az akciók nyomon követhetők az online térben is. Az Alföld áruház mindennapjairól és az ünnepi kedvezményekről érdeklődtünk.

– Az Alföld Áruház a 75. születésnapját idén ünneplő Univer családhoz tartozik. Mit jelent az Alföld Zrt-nek az Univer cégcsoport egyik leányvállalatának lenni? – kérdeztük Dér Tamás vezérigazgatót. – Tulajdonképpen mondhatom, hogy amióta az Alföld Áruház létezik, azóta van jelen az életében az Univer. Az Alföld Kereskedelmi Közös Vállalatot 23 alapító szövetkezet hozta létre, amelyek között volt az irányító-koordináló szerepet is betöltő Kecskemét és Vidéke Földműves Szövetkezet (Univer Szövetkezet). Az 1971-ben átadott Alföld Áruház az ország akkori legnagyobb szövetkezeti áruháza volt. Az Alföld Kereskedelmi Közös Vállalat 1999-ben részvénytársasággá alakult, majd 2002-től az Alföld Zrt. valamennyi részvénye az Univer csoport kezébe került, így az áruház biztos anyagi és szellemi háttérrel további sikeres fejlődési szakaszra lépett. Az idén 75 éves Univer család megbecsült leányvállalata az Alföld Áruház, és mint jó családtag, ugyanazon értékek mellett dolgozik nap mint nap: elhivatottság, összefogás, cselekvés, minőség. – Mindezt látni és érezni is lehet az áruházban. Gyönyörű, minőségi termékek, hatalmas választék, jól képzett, udvarias eladók. – Úgy hiszem, hogy az a filozófia, mely alapján az Alföld Áruház évtizedek óta működik, még sokáig megállja a helyét. Nem hiszek abban, hogy valaha is 100%-ban online lesz a kereskedelem. Ráadásul, hiszek a kereskedelem lokalizációjában. Míg a világ afelé halad hibásan, hogy szinte már nincsenek eladók az üzletekben, mi úgy gondoljuk, hogy a személyes, udvarias kiszolgálásra, a minőségre a jövőben is szükség lesz. – A Mikulás mindjárt beköszön. Az Alföld Áruházban üzemel Kecskemét legnagyobb játék boltja. Mit ajánlana a Mikulás csomagba? – Kimondottan a Mikulás csomagba való apró játékokat kínálunk bomba jó árakon hétfőtől szerda 18 óráig. Ezek a következők: 1 db-os MATCHBOX és HOT WHEELS kisautó 790 Ft-ért, SAFIRAS fürdőtojás 670 Ft-ért, 1 db-os MIRACUOLUS 14 cm-es figura 1.990 Ft-ért, 1 db-os MINECRAFT figura 2.400 Ft-ért és minden diafilm 1.150 Ft-ért. A másik ajánlatunk, amely szintén szerdáig tart: Legalább 2.000 Ft értékű QMAN, COGO, WANGE építőjáték vásárlásakor 20% engedményt adunk ezekre a kiváló minőségű és ár-értékű LEGO-kompatibilis játékokra. – Karácsonyra is remek akciókkal várják a vásárlókat? – Természetesen. December 23-ig mindennap 9-18 óráig várjuk a kedves vásárlókat sok-sok akcióval. December 24-én az Alföld Áruház nem nyit ki. Érdemes addig is böngészni a www.alfoldaruhaz.hu weboldalunkat, követni minket Facebook, Instagram és TikTok platformjainkon, de a legfontosabb feliratkozni hírlevelünkre, ahol rendszeresen küldünk törzsvásárlói kuponokat. Persze kuponok nélkül is megkaphatók az engedmények, amennyiben fizetéskor valaki feliratkozik a hírlevélre. – Ünnepekre fel, és jó forgalmat az Alföld Áruháznak! – Köszönjük és ezúton is szeretnék valamennyi munkatársam nevében boldog, békés és áldott Karácsonyt kívánni mindenkinek!

