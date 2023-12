A jótékonysági vadászatot egy évtizede minden évben megrendezik, csupán egyszer a koronavírus világjárvány okán maradt el. Eddig 170 millió forint értékben adományoztak a vadászok orvosi eszközöket az ország 23 kórházának. Az elmúlt egy évtized alatt több mint 160 ezer gyermeket gyógyítottak meg a jótékonysági vadászatok által adományozott orvosi eszközökkel. Azt ugyanis tudni kell, hogy minden esetben gyermekkórházakat támogatják a vadászatok bevételeivel. Az orvosi eszközöket, műszereket a gyermekosztályok vezető főorvosaival egyeztetve szerzik be.

Bács-Kiskun vármegyében a mostani évben volt az ötödik alkalom, amikor lehetőséget teremtettek arra, hogy jótékonykodjanak a vadászok. Az akciókat minden évben Seres Róbert területi fővadász szervezi. A megnyitó ünnepségnek, valamint a terítékosztásnak minden alkalommal a Lakitelek Népfőiskola, új nevén a Hungarikum Liget ad otthont. A jótékonysági vadászaton befolyt összegből – ami hasonlóan az előző évihez több, mint kétmillió forint – a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház gyermekosztályának vásárolnak majd eszközöket.

– Az országban ezen a napon 43 helyszínen mintegy ezer vadász vett részt ezeken a vadászatokon. Ugyanakkor még háromszáz adakozó is csatlakozott a programhoz – nyilatkozta Seres Róbert, aki szerint az idei vadászat is eredményesen írja be magát a jótékonysági vadászatok történetébe. Mint mondta, örülök annak, hogy több olyan vadásztársa is itt van, köztük orvosok is, akik évek óta segítik ezt a jótékonysági akciót. Örömmel tölti el az is, hogy a kezdeményezés egyre népszerűbb a vadásztársadalom körében. Köszönetét fejezte ki azért, hogy a Hungarikum Liget idén is színvonalas helyszínt biztosított az eseménynek. Méltó helyszíne volt a programnak, amely az országban huszonkét egészségügyi intézmény gyermekosztályát támogatja.