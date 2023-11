A varrónőói feladatkör

A varrónők sokféle feladatot látnak el a textiliparban. Fő tevékenységük az anyagok összevarrása, legyen az ruhadarab, lakástextil vagy más textil termék. Felelősségük továbbá a szabás, azaz minták alapján vágják az anyagokat, illetve előkészítik a varrást. Olykor pedig ruha- és textiljavításokat is végeznek, valamint átvarrásokat vagy méretezéseket hajtanak végre a vásárlói és ügyféligények szerint. Mindemellett pedig a varrógépek és anyagok rendszeres karbantartása, valamint az eszközök kezelése is részét képezi a munkakörüknek.

A varrónői állások követelményei

A varrónői pozíciók betöltéséhez általában nincs szükség speciális iskolai végzettségre, ugyanakkor a varrás és a szabás terén szerzett tapasztalat fontos elvárásként jelenhet meg. A jó kézügyesség szintén általános követelmény: finom motoros készségekre és kiváló szem-kéz koordinációra van szükség a precíz varráshoz és szabáshoz.

Fontos mindemellett a szabásminták értése is, azaz a varrónőknek tudniuk kell értelmezni és használni a kapott szabásmintákat. Elengedhetetlen tulajdonság továbbá a jó látás, a pontosság és a precizitás, amely kvalitásokra a részletgazdag, minőségi munkavégzés érdekében van szükség. Nem árt ezenkívül némi kreativitás sem, különösen a tervezési vagy az átalakítási feladatoknál. Végezetül pedig a türelem sem maradhat el, hisz a varrás időigényes és aprólékos munka, amit nem szabad elkapkodni, az ugyanis a minőség rovására menne.

Varrónői álláslehetőségek Zalaegerszegen

Miként arra a bevezetőben is utaltunk, Zalaegerszeg és környékének álláslehetőségei között varrónői pozíciók is előfordulhatnak. Legutóbb például a ZalagegerszegAllas.hu kínálatában jelent meg egy ilyen jellegű hirdetés, méghozzá egy bútorgyártó cég révén: https://zalaegerszegallas.hu/allasok/szakmunka. A hirdetésben egészen pontosan kárpitos feladatokhoz keresnek ügyes kezű varrónőt. A munkafolyamatok többek között a szabászatot, a varrást és a párnakészítést is magukban foglalják.

Ezenkívül korábban női felsőruházatok gyártásához is kerestek már varrókat és varrónőket a ZalaegerszegAllas.hu weboldalán keresztül. Ekkor egy szalagrendszerben működő varroda volt a hirdető, és a pozíció betöltőjének a szalagvezető által meghatározott feladatok végrehajtásával kellett segítenie a termelést. Az elhelyezkedési lehetőségek tehát változatosak lehetnek, egyes helyeken nagyobb önállóságra, míg máshol a gyártási folyamatok fegyelmezett követésére mutatkozhat igény.