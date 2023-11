Az ügyintézők feladatai

Az ügyintézői pozíció számos iparágban és ágazatban megtalálható, ebből adódóan a munkakörrel járó feladatok is mutathatnak eltéréseket az adott szervezettől függően. Ettől függetlenül persze vannak olyan tevékenységek, amelyek általánosak és valamennyi esetben az ügyintézői állás felelősségi körébe tartoznak.

Jó példát jelentenek erre az ügyfélszolgálatos teendők. Az ügyintézők ugyanis jellemzően azok, akik egy cégnél rendszeres kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel és partnerekkel, továbbá fogadják a megkereséseiket, történjen az telefonon, e-mailben vagy akár személyesen. A kapcsolattartói tevékenységükből adódóan rengeteg időpontot is egyeztetnek, azaz koordinálják a találkozókat és az időpontokat a vezetőség vagy más munkatársak számára.

A munkájuk során ugyanakkor nem csak az információáramlást segítik a cég belső szervezetei és külső partnerei között, hanem adminisztratív támogatást is nyújtanak. Mindez olyan tevékenységeket foglal magában, mint például a dokumentumkezelés, mikor is segítenek a szükséges dokumentumok (pl. szállítólevek) előkészítésében és rendszerezésében, továbbá az adatbázisok nyilvántartásában és karbantartásában. Sőt, a feladatkörüknek akár különböző döntéselőkészítő riportok és dokumentációk összeállítása is a részét képezheti, ezzel segítve a vezetőket a döntéshozatali procedúrában.

Ügyintézői pozíciókhoz szükséges kompetenciák

Az ügyintézői pozíciók betöltéséhez legalább középfokú végzettség szükséges, olykor pedig akár a felsőfokú, például gazdasági területen szerzett képesítés is megkövetelt lehet. Emellett kiemelt fontossággal bírnak a magabiztos számítógépes ismeretek, különös tekintettel az MS Office programcsomagra. Továbbá, ha a vállalat nemzetközi környezetben is tevékenykedik, az idegennyelv-tudásra vonatkozó követelmények is megjelenhetnek az elvárások között.

Mindez persze egyéb, például a személyes tulajdonságokat érintő feltételekkel is kiegészülhet. Példának okáért a jó szervezőképesség elengedhetetlen ebben a pozícióban, hisz az említett módon egy ügyfélszolgálatos felelősségi körébe tartozhat a különböző találkozók leszervezése, ami egyértelműen megköveteli ezt a kvalitást. Fontos emellett az ügyfélorientáltság és a kiváló kommunikációs képesség is, amit a kapcsolattartói tevékenységek tesznek indokolttá. Mindemellett pedig a problémamegoldó képesség sem maradhat ki a sorból, a munkakör mindennapjai ugyanis tele lehetnek váratlan kihívásokkal, amelyek gyors és higgadt beavatkozást igényelnek.

Ügyintézői álláslehetőségek Pécsen

Az ügyintézői álláslehetőségek megjelenése korántsem ritka Pécs esetében. A PecsAllas.hu felületén már több alkalommal is elérhető volt ilyen jellegű munkakör. Nemrégiben például egy árnyékolástechnikai termékek gyártásával foglalkozó vállalat hirdette meg ezt a lehetőséget, amelynek betöltőjére a korábbiakban részletezettekhez hasonló feladatok vártak, beleértve a kapcsolattartói, dokumentációs és egyéb adminisztratív tevékenységeket is.

Emellett a PecsAllas.hu oldalon különböző asszisztensi és adminisztrátori állások is megtalálhatóak, amelyeknek feladatköre jelentős átfedést mutat az ügyintézői állásokéval. Mindez persze nem meglepő, hisz valamennyi ilyen jellegű pozíció célja az iroda működésének támogatása és a hatékonyságának növelése. Érdemes tehát ezeket a hirdetéseket is számításba venni az adminisztráció, irodai munka álláskategóriának böngészésekor.