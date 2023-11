Az ügyvezetői asszisztens feladatai

Az ügyvezetői asszisztens munkájának alapvető célja az adott vállalat vezetőjének a támogatása. Mindez természetesen rengeteg feladatot foglal magában, amik a vállalat méretétől és a vezető igényeitől függően mutathatnak eltéréseket. Ettől függetlenül persze vannak olyan tevékenységek, amelyek szinte valamennyi alkalommal megjelennek.

Ilyen például a találkozók és az időbeosztás kezelése. Egy ügyvezetői asszisztensnek ugyanis kiemelt felelőssége, hogy segítse az ügyvezetőt a napirendjének összeállításában, találkozók szervezésében, határidők figyelemmel kísérésében, valamint a fontos teendők priorításainak felismerésében. Ez megannyi kapcsolattartói tevékenységgel is együtt jár, vagyis az ügyvezetői asszisztens többek között a vállalat munkatársaival, partnereivel és ügyfeleivel is kommunikál, majd tájékoztatja felettesét a megbeszéltekről.

A pozíció feladatkörének nagy szeletét teszik ki a különböző adminisztrációs és titkársági teendők is. Ebbe egyebek mellett a bejövő e-mailek és telefonhívások megválaszolása, a posta kezelése, a fájlok és dokumentumok szerkesztése, az iratok rendszerezése és lefűzése, továbbá az irodaszerek beszerzése is beletartozhat.

Ezenkívül pedig különböző kimutatások, vagy akár napi, heti és havi riportok összeállítását is gyakran kérik az ügyvezetők az asszisztensüktől. Sőt, az ügyvezetői asszisztens olykor projektmenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységeket is ellát, vagyis részt vesz a projektek koordinálásában, illetve azok nyomon követésében.

Elhelyezkedés ügyvezetői asszisztensként Egerben

Ügyvezetői asszisztens, titkárnő álláslehetőségekkel meglehetősen gyakran lehet találkozni Egerben. A város kedvelt állásportálja, az EgerAllas.hu kínálatában például már több is előfordult. A napokban egy sütőipari egri cég tett közzé erre a pozícióra vonatkozó hirdetést, hasonló jellegű feladatokkal, mint amiket a korábbiakban felvázoltunk. De emellett korábban már projektmenedzser-asszisztens, valamint irodavezetői munkakör is elérhető volt a portál felületén, amely álláslehetőségek feladatköre meglehetősen hasonlít az ügyvezetői asszisztensekéhez.

Érdemes tehát az ilyen típusú lehetőségekért folyamatosan figyelemmel kísérni az EgerAllas.hu weboldalát és az adminisztráció, irodai munka álláskategóriát: https://egerallas.hu/allasok/adminisztracio-irodai-munka. Persze a munkakör felelősségteljességéből adódóan számolni kell bizonyos elvárásokkal is. A végzettség tekintetében a középfokú képesítés alapvető követelmény, de olykor a diploma is elvárás.

Fontos emellett az MS Office programok magabiztos használata is, hisz a munkavégzés számos adminisztrációs és dokumentációs tevékenységgel jár együtt. A kapcsolattartói feladatokból kifolyólag pedig – pláne, ha a cég nemzetközi környezetben is tevékenykedik – az aktív idegennyelv-tudás (főként angol) is elvárás lehet. A személyes kvalitások kapcsán továbbá a pontosság, a feladatcentrikus hozzáállás, a szervezettség és a kiváló kommunikációs képesség bír kiemelt fontossággal.