Tanulj és építs karriert a Mercedes-Benz Gyárban!

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár tizenhatféle szakiránnyal vár Téged is duális szak-és egyetemi képzésein. Amennyiben elkötelezettséget érzel az autóipar irányába és elszánt vagy a jövődet illetően, 7., 8. osztályos, illetve éppen végzős középiskolás vagy, ha az elméleti tudás mellett a gyakorlatot is megszereznéd, akkor a Mercedes-Benz Gyárban jó helyen jársz. Ösztöndíj, ingyenes sportkártya, kedvező árú étkezés vár Rád; a képzés sikeres lezártát követően pedig karrierépítésedet is támogatja.

A Mercedes-Benz Gyár az általános iskola 7., 8. osztályos korosztály számára duális szakképzést kínál – a középiskolás korosztály, azaz 15 éves kortól kezdődően – nyolc különböző szakirányon. A 9. osztályosok állami ösztöndíjban részesülnek, ráadásul térítésmentes étkezés, ingyenes sportkártya és számos vonzó lehetőség is kínálkozik a számukra. 10-11. osztályban átlagtól függően ösztöndíjat kapnak a diákok – melynek összegéről részletes tájékoztatás található a Mercedes-Benz Gyár weboldalán. 100%-os buszbérlet támogatás (helyi és helyközi egyaránt), valamint munkaruha, munkacipő egyaránt biztosított a képzés folyamán. Egyetemi képzés tekintetében hatféle szakirány választható, a hallgatóik ösztöndíjat, valamint a képzés harmadik évétől bért kapnak. Juttatási csomag-elemeik többek között az alábbiak: kedvező étkezés, ingyenes sportkártya, valamint egészségügyi szolgáltatások. A képzésben részt vevő hallgatók a legmodernebb technológiáit alkalmazhatják, csúcskategóriás gépekkel és gépjárművekkel dolgozhatnak a Mercedes-Benz Gyár 6000 négyzetméteres oktatócsarnokában. Megfelelő szintű tanulmányi eredménnyel és magatartással a képzések után a gyárban karrierépítési lehetőség is kínálkozik számukra. Bővebb információért látogass el a gyar.mercedes-benz.hu/kepzes oldalra!

