Időjárás

Egy hirtelen érkező zápor vagy zivatar a legjobb hangulatú kültéri bulit is képes néhány pillanat alatt tönkretenni – a szeszélyes időjárásra pedig egyedül a megfelelő rendezvénybiztosítással készülhetünk fel. A profi szakemberek felmérik a helyszínt, nagy, 1000 főt meghaladó rendezvény esetén pedig biztonsági tervet is készítenek. Egy nem várt vihar esetén segítenek a vendégek eligazításában és abban, hogy mindenki biztonságosan vonulhasson száraz és védett helyre.

Beltéri rendezvények esetén ugyan kevésbé vagyunk kitéve a változékony időjárásnak, ám a résztvevők komfortjára és biztonságára ekkor is oda kell figyelnünk. Hideg idő esetén biztosítanunk kell a megfelelően kellemes hőmérsékletet, akár hősugárzókkal is, melyeknek megfelelő helyet kell találnunk. Szintén fontos gondoskodnunk a kabátok és ruhák elhelyezéséről akár ruhatár, akár kihelyezett fogasok segítségével. Nyáron és melegben a szellőztetést, esetleg a klimatizálást kell megoldanunk. Emellett arra is ügyelnünk kell, hogy ne alakuljon ki se fullasztó, oxigénhiányos meleg, se túl hűvös levegő, amiben a melegről belépő résztvevők megfázhatnak.

Technikai kockázatok

Hangfalak, mikrofonok és egyéb hangtechnikai eszközök, a világítás és a catering elengedhetetlen kellékei – a rendezvény technikai eszközei különös odafigyelést igényelnek, hiszen nemcsak méregdrága dolgokról van szó, de jelentős biztonsági kockázattal is járnak. Az ideális rendezvénybiztosítás azonban ezekre is kiterjed.

Kültéri eseménynél nemcsak a megfelelő áramellátást kell biztosítani de azt is, hogy az eszközök védettek legyenek az esőtől, széltől és az időjárás más szélsőségeitől. Szintén fontos, hogy a kitelepített pultok, lámpák, hangfalak vagy ételt melegen tartó eszközök senkinek ne okozzanak sérülést és ne kerüljenek illetéktelen kezekbe sem.

Beltéri rendezvénynél számolnunk kell a helyszín adottságaival, és ezeknek megfelelően kell megoldani a technikai eszközök biztosítását. Olyan hangtechnikát vagy kivetítőt telepíthetünk, amely az adott helyen biztosan elfér, de számolnunk kell az asztalokkal, a be- és kijáratokkal, valamint azzal is, hogy megfelelő tér maradjon a vendégek számára.

Murphy törvénye kimondja: ami elromolhat, az el is romlik. Fokozottan igaz ez a technikai eszközökre, egy felkészült és profi csapat azonban hamar képes megoldani az esetlegesen felmerülő technikai problémákat, így egy süket hangfal vagy nem működő mikrofon sem ronthatja el a rendezvényünket.

Környezetvédelmi szabályok

Minden rendezvényen biztosítanunk kell a munka- és tűzvédelem szabályainak betartását – szabadtéri események esetén pedig ezek kiegészülnek a környezetvédelmi jogszabályokkal is. Egy profi csapat felméri a helyszínt, azonosítja és értékeli az esetleges környezetvédelmi veszélyeket és a megfelelő törvények figyelembevételével biztosítja rendezvényünket.

Fontos odafigyelnünk, hogy kültéri rendezvényünkkel semmilyen kárt ne tegyünk a környezetben. Ne zavarjuk meg annak természetes élővilágát, óvjuk meg a fákat, vizeket és állatokat – ezek varázsolnak különleges hangulatot eseményünknek, így a mi felelősségünk, hogy a rendezvényünk után is ugyanolyan állapotban maradjanak fenn. Szintén tekintettel kell lennünk a környéken lakók nyugalmára, ennek megfelelően kell például a hangosítást biztosítani.

Hívjuk fel a résztvevők figyelmét is, hogy kerüljék el a szemetelést! Gondoskodjunk szelektív gyűjtők felállításáról, majd a szemét profi elszállításáról, különös figyelemmel az esetleges veszélyes hulladékokra, melyek kezelésére és szállítására külön rendelet vonatkozik – a rendezvénybiztosítás azonban erre is kiterjed. A beltéri helyszínt ugyanolyan állapotban kell átadnunk, ahogyan azt mi birtokba vettük.

Résztvevők megszűrése

Az ördög nem alszik! Egy sokfős rendezvény esetén sajnos előfordulhat, hogy kívülről érkezve nem kívánt vendégek, belülről pedig egy nem megfelelően viselkedő résztvevő okoz problémát. Ezek kiszűrése, a vendégek biztonságos szórakozásának megteremtése ugyancsak a rendezvénybiztosítás feladata.

Beltéri rendezvény esetén a falakkal határolt helyszín biztosítása könnyebb – ekkor a nehézséget inkább az jelentheti, ha valamilyen probléma esetén ki kell üríteni a termet. A profi szakembereknek azonban tapasztalatuknak köszönhetően képesek kezelni a helyzetet, így elkerülhető a zűrzavar és pánik. Szabadtéri rendezvény esetén a nagyobb hely miatt kevésbé jellemző, hogy balesetveszélyes tumultus alakul ki, ám a problémás vendégek kiszűrése is nehezebb.

A biztonság kulcsa

Mindegy, hogy kül- vagy beltéri rendezvényről van szó, a megfelelő rendezvénybiztosítás gondoskodik arról, hogy az biztonságosan, probléma nélkül folyhasson le. Az eltérő helyszín különböző megoldásokat kíván, de ha felkészült szakemberekre bízzuk a feladatot, vendégeinknek nincs más dolguk, mint hogy jól érezzék magukat.