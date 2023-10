Ügyintézői álláslehetőségek Nyíregyházán

A város egyik kedvelt állásportálja, a NyiregyhazaAllas.hu felületén meglehetősen gyakran bukkannak fel különböző ügyintézői pozíciók az adminisztráció, irodai munka álláskategória alatt.

Nemrégiben például egy nyíregyházi gazdasági ügyintéző állás is elérhető volt a NyiregyhazaAllas.hu oldalon. A gazdasági ügyintézők – amint arra a pozíció megnevezése is utal – pénzügyi és gazdasági területeken látnak el fontos feladatokat. Ez alatt többek között olyan tevékenységek értendőek, mint például a közreműködés a költségvetési tervezésben, a beszállítókkal való kapcsolattartás, a készpénzkezelés, valamint a különböző kimutatások és elemzések elkészítése. Mindemellett pedig adminisztrációs feladatok is a munkakör részét képezik, beleértve például a pénzügyi nyilvántartások vezetését, a pénzügyi adatok karbantartását, továbbá a számlák könyveléshez történő előkészítését.

Szintén volt példa webshop ügyintézői pozíció megjelenésére a NyiregyhazaAllas.hu kínálatában. A webshop ügyintéző legfontosabb feladata az áruk webshopba történő feltöltése, illetve azok kategorizálása és csoportosítása. Felelőssége ezenkívül, hogy nyomon kövesse a megrendeléseket, valamint ügyfélszolgálatot nyújtson a vásárlók számára. Mindezen kívül pedig a raktárkészlet figyelemmel kísérése, a termékkészlet naprakészen tartása, az eladási riportok összeállítása, továbbá a partnerekkel és a szállítókkal való kapcsolattartás szintén a munkakör tevékenységei közé sorolhatók.

Végezetül pedig a műszaki ügyintézői pozíció sem maradhat ki a sorból, amelynek felbukkanása szintén nem példa nélküli a nyíregyházi állásportál kínálatában. A műszaki ügyintéző munkájának alapvető célja a műszaki területek hatékony működtetése, amibe egyebek mellett a projektkezelés is beletartozik. Ennek értelmében tehát projektterveket készít, időzítést és költségvetést kezel. Fontos feladata továbbá a dokumentáció is, azaz műszaki terveket, rajzokat és specifikációkat rendszerez, valamint jelentéseket készít a projektek állapotáról és előrehaladásáról. Nem utolsósorban pedig egy műszaki ügyintéző az alvállalkozókkal és a beszállítókkal való kapcsolattartásért, munkájuk koordinálásáért is felel.

Az ügyintézői pozíciókhoz kapcsolódó elvárások

Az ügyintézői pozíciók legalább középfokú végzettséget követelnek meg, de sokszor a felsőfokú képesítés is elvárás. Fontos, hogy ezen végzettségek relevánsak, tehát az adott területhez kötődőek legyenek, különösen az olyan munkakörök esetében, mint például a gazdasági ügyintéző vagy a műszaki ügyintéző, amelyek betöltésével meglehetősen felelősségteljes szakmai feladatok járnak. Nélkülözhetetlenek ezenkívül a felhasználói számítógépes ismeretek (pl. MS Word, Excel, PowerPoint), valamint sok esetben a tárgyalóképes idegennyelv-tudás is (legtöbbször angol).

Természetesen a személyes tulajdonságokra vonatkozóan is szoktak megjelenni elvárások. Ilyen például a kiváló kommunikációs képesség, hisz bármilyen ügyintézői pozícióról is legyen szó, a kapcsolattartás biztosan a munka részét fogja képezni. Elengedhetetlen továbbá a kiváló szervező- és problémamegoldó képesség is. Előbbi a prioritások meghatározása, míg utóbbi a váratlanul felmerülő problémák hatékony orvoslása szempontjából szükséges. Végezetül a tanulási hajlandóság sem maradhat ki a sorból, az ügyintézői munkák esetében ugyanis gyakran merülhetnek fel újszerű feladatok, amik új készségek és ismeretek elsajátítását igénylik.