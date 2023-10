Tökéletes karácsonyfát keres? Mit szólna egy olyan műkarácsonyfához, amely megkülönböztethetetlen az igazitól? Válassza ki előre a fát, és vegye igénybe az akár 35%-os kedvezményt.

Karácsony közeledtével minden évben felmerül a kérdés, hogy milyen karácsonyfát válasszunk. Sokan a praktikus műfenyőt részesítik előnyben. A karacsonyfavilag.hu webáruház kínálatában olyan fák utánzatai is megtalálhatók, mint a fenyő, a lucfenyő és a borókafenyő. Tucatnyi típusú fenyőből választhat, természetes és valósághű fákat.

Fotó: karacsonyfavilag.hu

A fák mindenkit elvarázsolnak, mert szimmetrikusak, sűrűek és minden szempontból tökéletesek. A klasszikus fák kedvelői a PVC fák, a minőségre és megjelenésre igényeseknek a 3D fák közül választhatnak, akik pedig a legmodernebb és legluxusabb fákat keresik a piacon, azokat a FULL 3D-s fák fogják elvarázsolni.

És ez még mindig nem minden. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdag színválasztékot sem, a sötét- vagy halványzöld árnyalataitól az ezüstös zöldön át a hóréteggel borított fákig, itt mindent megtalál.

Az utóbbi években újdonságnak számítanak a LED-es világítással ellátott fák, amelyeknél a gyártó a gallyakra tekeri a világítást, így nem kell többé a karácsonyi fények felakasztásával bajlódnia.

Sikeresek és nagyon népszerűek a cserepes fák is. Ezek is többféle kivitelben és méretben kaphatóak, így bárhol elférnek, és feldobnak egy kisebb vagy nagyobb teret is. A minőségi kivitelezésnek köszönhetően a fák úgy néznek ki, mintha élő fák lennének cserépben, és előnyük, hogy ezeket nem kell gondozni, így nem kell aggódnia amiatt, hogy elfelejti megöntözni a fát.

Twinkly, az egyedi karácsonyfa világítás

A tökéletes karácsonyfa tökéletes kiegészítője a Twinkly. Ez egy korszerű és innovatív karácsonyfa világítás, amely azért érdekes, mert egy az okostelefonban található alkalmazással vezérelhető. A gyártó által előre beállított fényhatásokkal garantáltan mindenkit elvarázsolhat, ráadásul saját effektusokat is létrehozhat.