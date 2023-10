Seiko – az folyamatos innováció története

Az 1980-as években történt, amikor egy jómódú családból származó tizenhárom éves japán fiú meglátogatta egy órabolt tulajdonosát. Annyira megtetszett neki a munka, hogy elhatározta, hogy ebben az üzletben vállal tanoncot, eladja és megjavítja az időmérők szerkezeteit. A fiatal fiú nem sokáig dolgozhatott ott, mert a bolt tulajdonosa hamarosan csődöt jelentett. Ezért úgy döntött, hogy hálából odaadja neki a megtakarított pénzét, és hazatér. Ez a fiú volt Kintaro Hattori, a jelenleg az egyik legnépszerűbb, kiváló minőségű órákat gyártó márka – a Seiko – megalkotója.

Hazatérése után a 22 éves Kintaro úgy döntött, hogy megnyitja saját óraboltját és szervizét - a K. Hattori & Co-t, a Seiko alapjait, amely ma már világszerte ismeretes. A már megszerzett jelentős tapasztalat és a folyamatos elkötelezettség a vállalat egyre nagyobb virágzásához vezetett. Alig 11 évvel az alapítás után sikerült megvásárolni egy használaton kívüli gyárat Tokió közelében. A gyárat Seikosha-nak nevezték el, és óraszerkezetek gyártására alakították át. Ott készült az első óra, amelyet az elejétől a végéig Japánban gyártottak. Mivel nem volt szükség nyugatról importált szerkezetekre, a márka hatalmas népszerűségre tett szert, ami olyan innovációkat eredményezett, mint például az első gőzgépek által támogatott gyártósor.

Először faliórák, majd zsebórák készültek, 1913-ban pedig újabb áttörés következett. A vállalat az országos óragyártás mintegy 60%-áért felelt, és úgy döntött, hogy piacra dobja a Laurel modellt, az első japán karórát. A K. Hattori & Co. folyamatosan az élen járt, és hatalmas megrendeléseket kapott, mint például 900 000 órát Nagy-Britanniának és Franciaországnak az első világháború alatt. A hazai versenytársak lemaradásban voltak, a globális verseny pedig nagyon gyorsan felzárkózott. A vállalat időről időre új innovációkat dobott piacra – ütésálló rendszer, „varázskaros rendszer”, gyárilag beépített kronográf vagy 150 méteres vízállóság. A márka diktafonnal vagy rádióhullámos vezérlővel ellátott órákat is kezdeményezett. A hagyomány és az innováció az, amiről a Seiko órák ma is híresek.

Forrás: Seiko

Seiko karórák – válaszd a japán precizitást

Seiko, azaz pontos és egyedi. Nem véletlen, hogy a világ egyik legnépszerűbb óramárkájának cégneve is ez. A japán cég a garancia a kiváló minőségű, gondosan kivitelezett időmérőre. Végül is nem véletlenül viselte a híres James Bond a csuklóján. A Seiko férfi karórák nagyon elegáns megjelenésű időmérők, amelyek minden olyan férfi számára vonzóak, aki értékeli az eleganciát és a funkcionalitást. Sokaknak biztosan tetszeni fog egy óra a Prospex sorozatból, mint például a Seiko Prospex 1970 Re-Creation, amely egyesíti a klasszikust a modernnel, köszönhetően a 200 méteres vízállóságnak és a lumineszcens bevonatnak, amely lehetővé teszi az idő leolvasását akár sötétben is. Ez egy olyan időmérő, amely szélsőséges körülmények között is megbízható lesz. A Seiko Presage Automatic pedig egy olyan időmérő, amelyet azok számára terveztek, akik az eleganciát, a magas minőséget és a legapróbb részletekre való odafigyelést értékelik. A funkcionalitás szerelmeseinek biztosan tetszeni fog a Seiko Solar Chronograph, amely a rozsdamentes acélból öntött tok mellett egy saját fejlesztésű napelemes mechanizmussal is rendelkezik. Ezenkívül rendelkezik havi dátummal, kronográffal, tachiméterrel, valamint LumiBrite bevonattal ellátott mutatókkal és indexekkel a sötétségben való láthatóság érdekében. A Seiko természetesen nem csak férfi karórákat gyárt. A japán gyártó nők számára is kínál időmérőket. Ezek az időmérők klasszikusok, gyöngyház- vagy gyémántdíszítéssel kiegészítve, mint például a Seiko Classic, amely ezüst rozsdamentes acélból készül, beépített japán kvarcművel. A funkcionalitás kedvelőinek minden bizonnyal tetszeni fog a Seiko Solar Chronograph, amely a rozsdamentes acélból öntött tok mellett egy saját fejlesztésű napelemes mechanizmussal is fel van szerelve. Ezenkívül rendelkezik havi dátummal, kronográffal, tachiméterrel, valamint LumiBrite bevonattal ellátott mutatókkal és indexekkel a sötétben való láthatóság érdekében.

A Seiko karórák az időtálló funkcionalitás

A Seiko karórák nem véletlenül váltak olyan híressé az évtizedek során. A japán gyártó időmérői világhírű kiegészítők, amelyek precíz kivitelezésükről, gazdag funkcióikról, valamint időtlen és egyedi formatervezésükről híresek, amelyek minden eleganciát kedvelő személy szemét megragadják. Érdemes tehát a márka kínálatát a hivatalos webáruházakban megnézni. Az időmérők széles választéka, férfiak és nők számára egyaránt, lehetővé teszi, hogy tökéletesen kiválaszthassa a preferenciáinak megfelelő kiegészítőt. A Seiko különböző alkalmakra és minden kézre, a Seiko évtizedek óta megfelel a legigényesebb vásárlók elvárásainak is.