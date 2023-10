Ezt a szombathelyi állásportálok kínálata is alátámasztja, ahol a látogatók a különböző munkakörökből válogathatnak az egészségügy, gyógyszeripar álláskategória alatt a SzombathelyAllas.hu portálon. Mutatjuk, hogy melyek is ezek!

Elhelyezkedési lehetőségek az egészségügyben Szombathelyen

Amint arra a bevezetőben is utaltunk, Szombathelyen meglehetősen széles skálán érhetőek el az egészségügyhöz kötődő álláslehetőségek. Az említett portál, a SzombathelyAllas.hu felületén például a napokban egy halláscentrum hirdetett meg értékesítési tanácsadó (audiológus) álláslehetőséget. Egy ilyen munkakörben az alapvető feladatot az ügyfelek hallásdiagnosztikájának és személyre szabott rehabilitációjának, utógondozásának a támogatása jelenti. Mindez pedig egyéb asszisztensi és adminisztratív tevékenységekkel is kiegészül.

A szombathelyi portál kínálatában nemrégiben egy minőségbiztosítási munkatárs és minőségbiztosítási asszisztens pozíció is megjelent. A hirdető fél egy plazmacentrum, s a feladatok mindkét esetben a centrum minőségbiztosítási tevékenységeihez kapcsolódnak, beleértve többek között az adminisztrációs és dokumentációs támogatást, valamint a különböző megrendelések naprakész lebonyolítását is.

Mindemellett persze „hagyományosabb” egészségügyi pozíciókkal is lehet találkozni a SzombathelyAllas.hu weboldalán. Jó példát jelent erre az egészségügyi asszisztens munkakör, amely már több alkalommal is feltűnt a felületen. Egy egészségügyi asszisztens meglehetősen széleskörű feladatokat lát el, aminek többek között a betegfelvétel, illetve a dokumentációk, személyes kartonok kezelése is a részét képezi.

Segítik továbbá az orvosokat vagy szakápolókat a vizsgálatok elvégzése során, valamint ők maguk is mérnek bizonyos vitalitási paramétereket (pl. pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet stb.). Mindezen kívül pedig fontos feladatuk a kapcsolattartás is, illetve a páciensek általános tájékoztatása, például az orvosi eljárásokról, kezelésekről és az orvos utasításairól.

Elvárások az egészségügyi pozíciók kapcsán

Az egészségügyi pozíciók betöltéséhez valamennyi esetben szakirányú végzettségre van szükség. Ennek szintjét, illetve az egyéb szükséges engedélyeket maga a munkakör határozza meg. Egyes állások kapcsán a szakmai kompetenciákon túl kimondottan nagy jelentőséggel bírhatnak olyan készségek is, mint például a számítógépes ismeretek (pl. MS Office), vagy olykor akár az idegennyelv-tudás is.

Az elsajátított készségeken túl, az egészségügyben nagy hangsúlyt kapnak bizonyos személyes tulajdonságok is. Ilyen például a nagyfokú empátia és a jó szociális készségek, amelyekre a betegekkel való megfelelő bánásmód érdekében van szükség. Fontos továbbá a kiváló kommunikáció, valamint a nagyfokú együttműködő képesség is. Ezen kvalitások a betegellátás, továbbá a kollégákkal való kooperáció szempontjából is elengedhetetlenek. Végezetül pedig a pontosság és a felelősségvállalás sem maradhat ki a sorból, hisz az egészségügyi intézményben dolgozóknak szigorú protokollokat és betegellátási iránymutatásokat kell követniük, továbbá felelősséget kell vállalniuk a páciensek biztonságáért.