A minőségellenőr pozíciók jellemzői, kaposvári lehetőségei

A gyártás és termelés területén Kaposváron is a minőségellenőr pozíciók számítanak az egyik leggyakrabban felbukkanó álláslehetőségnek. Az ilyen típusú állások meglehetősen nagy felelőségekkel járnak, hisz a minőségellenőrök kiemelet szerepet töltenek be a termékek és szolgáltatások magas színvonalának biztosításában. Mutatjuk, hogy mindez pontosan milyen feladatokat is jelent, és hogy milyen iparágakban adódhat mód az elhelyezkedésre Kaposváron!

Fotó: KaposvarAllas.hu

A minőségellenőr feladatai A minőségellenőrök alapvető feladata, hogy ellenőrizék a termelés során használt alapanyagok és a legyártott termékek minőségét, valamint megbizonyosodjanak azok szabványelőírásoknak történő megfeleléséről. Ezen folyamatnak többek között különböző mérések és tesztek elvégzése képezi a részét, amelynek során a minőségellenőrök bizonyos minőségi paramétereket vizsgálnak, olyanokat, mint például a méret, súly, szilárdság vagy egyéb paraméterek. A minőségellenőrnek feladata ezután, hogy azonosítsa a hibás vagy nem megfelelő termékeket, illetve dokumentálja a felmerülő problémákat. Persze nem csak a kiszűrésben és a dokumentációban vállalnak szerepet, hanem javaslataik útján a termelési folyamatokat is befolyásolják, továbbá hozzájárulnak ötleteik és elképzeléseik implementálásához. Összességében tehát folyamatosan kapcsolatban állnak a termelési csapatokkal, és javaslataikkal, illetve a minőségügyi adatok rögzítésével, jelentések készítésével támogatják a munkájukat. Mindemellett pedig részt vesznek a minőségügyi auditokon, legyen szó akár belsős, akár külsős szakértők által végzett ellenőrzésekről. Elhelyezkedési lehetőségek minőségellenőrként Kaposváron Kaposváron számos lehetőség adódhat a minőségellenőrként történő elhelyezkedésre, a KaposvarAllas.hu kínálatában például már több ilyen jellegű pozíció is megjelent. Példának okáért az élelmiszeripar egy potenciális opcióként merülhet fel, ahol is a minőségellenőrök jellemzően az élelmiszerek minőségét biztosítják a gyártás és a csomagolás során. Ilyen jellegű hirdetésre volt is precedens a KaposvarAllas.hu felületén, cukorgyártással foglalkozó vállalathoz kerestek minőségellenőrt. Ugyancsak előfordult már, hogy a műanyagipar területén tevékenykedő kaposvári vállalat hirdetett minőségellenőri álláslehetőséget, méghozzá a gyártási minták ellenőrzése, a különböző műszaki jelentések elkészítése, a nyilvántartások vezetése, valamint az egyéb minőségellenőrzési feladatok ellátása céljából. Végezetül pedig az elektronikai ipar sem maradhat ki a sorból, amellyel kapcsolatos minőségellenőri pozíció megjelenése szintén nem példa nélküli a KaposvarAllas.hu kínálatában. Egészen pontosan egy biztosító betétek gyártásával foglalkozó kaposvári cég kínálta ezt a pozíciót a különböző ellenőrzési, javítási, megelőzési és dokumentációs feladatok végrehajtása céljából. Persze mindemellett más iparágakban is adódhat mód a hasonló munkakörben történő elhelyezkedésre, éppen ezért mindenképpen érdemes naprakésznek maradni, és követni az aktuális kaposvári álláskínálatot.

