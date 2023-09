Nem jó ötlet a szabadtéri időt csupán a parkban vagy a háztömb előtt tett sétákra korlátozni. A pikniktől az úszásig, a foci és kosárlabda gyakorlásáig sok érdekes és szórakoztató tevékenységet végezhető gyerekekkel a szabadban. Azok, akik rendelkeznek saját kerttel könnyebb dolguk van, főleg akkor, ha időt és pénzt nem sajnálva kialakítanak egy vonzó teret a gyerekek és azok barátai számára.

Kortól és évszaktól függetlenül minden gyerek várja a szép időt, hogy minél többet játsszon. A vakációra és hétvégékre gondolnak, a medencében úszásra, a szórakozásra, valamint a természetben töltött időre. Ha pedig alkalom adódik egy bulira, ahol a barátokkal szórakozhatnak, akkor mindenképpen szívesebben tartózkodnak odakint! Legyen szó születésnapról, vagy egyszerűen csak lehetőséget szeretne adni gyermekének a barátokkal való szórakozásra, fontos olyan környezetet biztosítani, ahol biztonságban lehetnek, miközben nem unatkoznak. Ennek egyik legjobb formája pedig az aktív mozgás.

Íme néhány könnyen megvalósítható ötlet, amellyel több időt tölthető a szabadban!

Kültéri sportok

A szabadtéri sportok kiváló lehetőséget biztosítanak a kicsiknek, hogy élvezzék a gyönyörű időt. A labdarúgástól a teniszig vagy a röplabdáig rengeteg sport űzhető a szabadban, a kert nagyságától függően otthon is. Dönthetünk úgy, hogy a gyerekeket szervezett foglalkozásba vonjuk be, melyek a szabadban zajlanak. Ehhez nyilván készülni kell, de lehetőséget biztosít, hogy saját magunk is sportoljunk velük, legyen az szabadtéri tenisz-, röplabda- vagy futball-foglalkozások.

A kicsik számára mindig válasszunk megfelelő öltözéket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő felszerelésről sem. Szerezzünk be gyerek edzőruhákat, sportnadrágokat és pólókat, valamint bőrbarát anyagokból készült, könnyen száradó darabokat, hogy az izzadás ne akadályozza az élményt.

Piknik

A piknik egy nagyszerű szabadtéri tevékenység, amelyet a gyerekekkel együtt lehet élvezni. Ráadásul egyáltalán nem tart sokáig a megszervezése. A megfelelő hely kiválasztásával kezdődik, a tóparton, az erdőben, vagy a hátsó kertben. Ehhez készíteni kell néhány harapnivalót, szendvicset, gyümölcsöt, rágcsálnivalókat, vizet és limonádét. A finom falatok előtt pedig szervezni valamilyen aktív tevékenységet, mint mászkálás, trambulinozás, játszóterezés, tollaslabdázás, vagy kosárra dobás. Ezt követően garantáltan jobban fognak csúszni a finom falatok.

Filmnézés a kertben

Bár ez utóbbi nem tartozik az aktív tevékenységek közé, de az est megkoronázásaként remek meglepetés lehet. Akinek van saját udvara, az nagyon könnyen megszervezhet egy szabadtéri mozizást. A kicsik szívesen néznek majd szórakoztató animációkat a természet ölében. Szükség lesz hozzá egy kivetítőre és egy vetítővászonra, valamint áramforrásra a laptop és a projektor csatlakoztatásához. Ahhoz, hogy kényelmesen végig tudják nézni a filmet, lehet közvetlenül a fűre helyezni matracokat, puff fotelokat vagy különféle székeket, lényeg, hogy minél kényelmesebb legyen. Remek megkoronázása egy aktív, sporttal teli napnak!