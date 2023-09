A nyitóünnepségen megemlékeztek arról is, hogy a lengyelországi Lubliniec és Kiskunmajsa 25 éve kötött testvérvárosi szerződést.

A „Majsa 280” jegyében zajló ünnepségek rangját emelte, hogy Kiskunmajsa adott otthont a vármegyei napoknak. Bács-Kiskun tizenegy járása is bemutatta értékeit a gasztronómiától kezdve a kézművességig. Majsán adták át az okleveleket a vármegyei értéktár legújabb tagjainak, és Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata is ott tartotta ünnepi ülését, melyen átadták a vármegye legrangosabb elismeréseit.

A térséget újranépesítő jász elődök iránti tisztelet jegyében szervezte meg az Új Redempció Kiskunmajsáért Egyesület a jászsági viseletbemutatót. A Jászsági Hagyományőrző Egyesület pedig egy vígjáték keretében életképeket adott elő a jászapáti vásárból. A keletről jött jászokról Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója tartott előadást.

Az ünnepnapok idején tehetséges majsai fiatalok alkotásaiból nyíltak kiállítások, és bemutatkoztak a városból elszármazott képzőművészek is. Fellépett a nemrégiben alakult Majsai Dalárda, melynek tagjai Szekeres Kamilla Apollónia népdalénekes irányításával közreműködők voltak a Kiskunság népzenei hagyatéka című könyv hanganyagának elkészítésében. A különleges majsai kiadvány is bekerült a vármegyei értékek tárházába.

A település több pontján szabadtéri tárlatok nyíltak, melyeken az egykoron Majsán alkotó Járitz Józsa festőművész és a kígyósi származású Kuklis Kata alkotásai láthatók. Tablókra helyezett régi fényképeken nyomon követhető a városkép alakulása és összehasonlítható a jelennel. Tizen­két paddal is gyarapodott a város, melyek háttámláin helyi alkotók művei láthatók. Sőt, egy tizenharmadik padot is avattak, amit Lubliniec ajándékozott a két város közötti negyedszázados jubileum alkalmából Kiskunmajsának.

A helyi értékek bemutatása mellett számos könnyű-, nép- és komolyzenei koncert, bemutatók, előadások is színesítették a Majsa Napok sorozatot. A város főtere zsúfolásig megtelt az ünnepnapok idején, bizonyítva: szükség van a kikapcsolódásra, a beszélgetésekre, a barátságok és kapcsolatok erősítésére.