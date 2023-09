Gyártósori gépkezelő

A gyártósori gépkezelői állások rendszeresen visszatérő szereplői a SzegedAllas.hu kínálatának. Egy ilyen pozíció kapcsán az alapvető feladatok főként betanított tevékenységekből állnak, beleértve a gépek beállítását, a gyártási folyamatok figyelését, az anyagellátás biztosítását, a termékek mérését és dokumentálását, valamint a minőségellenőrzést. Betanított mivoltukból kifolyólag ezen állásokra már akár alapfokú végzettség birtokában is eséllyel lehet pályázni. Ettől függetlenül persze elvárások akadnak: a precizitás, a pontosság és a monotóniatűrés például jellemzően fontos követelmény. Különböző gépkezelő fizikai munkákat ezen a linken találhat Szegeden.

Takarítói munkatárs

A különböző takarítói álláslehetőségek szintén több alkalommal megjelentek már a SzegedAllas.hu felületén. Kerestek már többek között irodák, iskolák, éttermek, társasházak és telephelyek takarítására is munkavállalókat a portálon keresztül. Volt, hogy kifejezetten főállású munkavégzésre toboroztak takarítókat, de olyan is, hogy lehetőség nyílott a részmunkaidős tevékenykedésre is. Az elvárások szintén változatosan alakultak: egyes helyeken elvárt volt a takarításban szerzett tapasztalat, míg máshol tapasztalat hiányában is eséllyel lehetett pályázni. A pontosság, az önállóság és a megbízhatóság viszont valamennyi esetben alapvető követelmény volt.

Csomagoló/gépkiszolgáló

A csomagoló, illetve gépkiszolgáló pozíció ugyancsak egy potenciális lehetőségként merülhet fel azok számára, akik a betanított munkák után érdeklődnek. A legutóbbi ilyen hirdetés esetében egy műanyagipari céghez kerestek csomagolókat, amely munkakör betöltésével olyan feladatok jártak együtt, mint például a termékek csomagolása és palettára helyezése, a dobozolás és fóliázás, az anyagmozgatás és rakodás, továbbá a késztermékek ellenőrzése.

A belépési feltételeket mindössze a megbízhatóság, a jó fizikum, a terhelhetőség, valamint a monotonitástűrés jelentette. Emellett pedig némi rugalmasságra és alkalmazkodóképességre is szükség volt, hisz a munkavégzés három műszakban történt.

Szobaasszony

Végezetül a szobaasszony munkakörről sem feledkezhetünk meg, hisz ez a pozíció is azon munkalehetőségek sorát erősíti, amelyek már többször előfordultak a SzegedAllas.hu weboldalán. A pozíció feladatkörét egy ilyen típusú állás esetében jellemzően szállodák, panziók, esetleg magánszálláshelyek és magánházak takarítása jelenti. Ebbe többek között a porszívózás, felmosás, mosás, vasalás és nagytakarítás is beletartozhat. Ezen feladatok ellátáshoz pedig általában higiéniai ismeretekre, jó fizikai állóképességre, precizitásra és nagyfokú önállóságra van szükség.