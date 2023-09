Jakabszálláson minden adott ahhoz, hogy az ott élők élvezzék a vidék nyugalmát, miközben minden infrastruktúra adott a kényelmes, komfortos életvitelhez, ráadásul autóval vagy busszal bő negyedóra alatt elérhető Kecskemét.

– Új, 600-900 m2 közötti építési telkek

– 5.000 Ft+áfa/m² (nem közművesítettek)

– Az utcában elérhetők az alábbi közművek: városi-ívóvíz, gáz, villany, szennyvíz-csatorna, nagy sebességű internet

– Kedvezmények a vételárból gyerekek után

– Falusi CSOK igénybe vehető

– Jó buszközlekedés, M5 autópálya közelsége

– Egészségcentrum háziorvossal, fogorvossal

– Közutak új burkolatot kaptak, új kerékpárút épült

– Jó közbiztonság

Röviden a fenti címszavakkal foglalhatjuk össze, miért is érdemes most építési telket vásárolni Jakabszálláson. A további részleteket Szabó György Róbert polgármester fejtette ki.

– Egyre többen választják új otthonuknak Jakabszállást, fiatal párok és középkorúak egyaránt. Az elmúlt években a község Kecskemét felőli részén számos új építési telket alakított ki önkormányzatunk, melyek rövid idő alatt elkeltek. Most újabb újabb 50 építési telek várja a leendő építkezőket. A 600-900 m2 közötti telkek nem közművesítettek, de az utcában elérhetőek a különböző közművek. A telkek ára: 5.000 Ft+áfa/m² – részletezte a község első embere.

– Az önkormányzat a kedvező ár mellett további engedményeket is ad. Egy 18 éven aluli gyermek esetén a vételár nettó összegéből 300 ezer forint, két vagy több gyereknél 600 ezer forint engedményt térít vissza, amennyiben a vásárló négy éven belül felépíti a házat és lakcímkártyával igazolja a beköltözését. Mindezek tükrében elmondhatom: Jakabszállás egyre vonzóbb az új ház építésében gondolkodó családok, párok számára. Az építkezéshez igénybe vehető a falusi CSOK. Nem utolsó sorban vonzó az építkezők számára, hogy a település dinamikusan fejlődik, jó infrastruktúrával rendelkezik, számos cég működik helyben, de a Kecskeméten lévő cégek saját buszjáratai is érintik a községet. Jó a helyközi buszközlekedés, közel az M5-ös autópálya és a megyeszékhely. Ráadásul az elmúlt évben a települést átszelő közutak megújultak, teljesen új burkolatot kaptak, és kerékpárút is épült – tette hozzá, végül az intézményi ellátásról szólt a polgármester.

– A településen az általános iskola mellett két óvoda és két bölcsőde várja a gyerekeket. A két körzeti rendelőben két háziorvos, egy fogorvos praktizál, működik szociális szolgáltató központ, családsegítő szolgálat és védőnői szolgálat, valamint biztosított az idősek nappali ellátása. Nem utolsó sorban jó a közbiztonság, melyről a körzeti megbízott, a polgárőrség, a mezőőri és tanyagondnoki szolgálat együttesen gondoskodik.

Bővebb információ: www.akcio.jakabszallas.hu