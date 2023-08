Budapesten a Bazilikában, méghozzá egy egész estén át, Kecskeméten egy négytemplomos séta keretében, a Balatontól kezdve Debrecenen át Pécsig pedig nagy gondossággal összeállított egyedi hangversenyeken.

Forrás: Filmharmónia Magyarország

Az Orgonák éjszakáján orgonaszó hallható a köztereken, piacokon, fürdőkben, de a zenélő szökőkutak is az orgona dallamait árasztják. Emellett hagyományosabb helyszíneken is lesznek orgonakoncertek ezen a napon. Számos hazai és néhány határon túli templomban rendeznek különleges orgonahangversenyt ilyenkor. Az idei évben közel 50 koncerten szólal majd meg ez a csodálatos billentyűs hangszer, fúvósokkal, énekművészekkel és különleges show elemekkel. Idén ismét csatlakozhatnak helyi közösségek is saját orgonájuk, műsoruk bemutatásának céljából. Összesen több mint 30 csatlakozó rendezvényre számítanak a szervezők, köztük Révkomárom, a szlovéniai Maribor és az első hivatalos latin-amerikai társprogram, ahol a legnagyobb perui orgona szólal majd meg a Segítő Szűzanya Bazilikában.

Forrás: Filmharmónia Magyarország

Az Orgonák éjszakája fellépő művészei között ott van Sebestyén Márta, Vizin Viktória és sok, a saját hangszerén világszínvonalon muzsikáló zenész. Wolf Kati a Budapest Jazz Orchestrával lép fel az Aggteleki Cseppkőbarlangban, Illényi Katica pécsi koncertjén pedig hollywoodi filmzenék és fény show várja a zenerajongókat.

Forrás: Filmharmónia Magyarország

Az Orgonák éjszakáján az évek során egyre több a különleges helyszín is: idén orgonaszó csendül fel a fővárosi állatkertben és kedvelt fesztiválokon. Vándororgonák járják majd Baranya megyét, Szeged és Miskolc környékét, a Balaton déli és északi partját, Budapesten pedig a Theater Wagen rója majd az utcákat. Lesz jótékonysági koncert is a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalokért Körösladányban.

A kezdőakkordot az Orgonák éjszakája szólaltatja meg, aztán az OrgonaPont sorozattal folytatódik az egész nyáron átívelő zenei élmény. Az OrgonaPont nagyszabású voltára jellemző, hogy országos szintű, sok helyszínnel, közel negyven koncerttel, és sokszorosan díjnyertes orgonaművészek mellett olyan fellépőkkel, mint Miklósa Erika, Palya Bea és a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara.

További információ az Orgonák éjszakájáról:

https://filharmonia.hu/fesztivalok/orgonak-ejszakaja

További információ az OrgonaPontról:

https://filharmonia.hu/fesztivalok/orgonapont