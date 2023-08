A kecskeméti Mercedes gyárban a kánikula nem csak a hőségről, hanem a közös nassolásról is szól. Ez történt szerdán is. Munkaidőben hosszú sorok kígyóztak a hűtőládák előtt, így idén is több ezer jégkrémet osztottak ki a kollégáknak. A tíz hűtőládában érkezett jeges finomságból nem csak a dolgozóknak, de a beszállítóknak is jutott. Aki pedig éppen szabadságon vagy home office-ban dolgozott, az sem maradt ki, ők még egy hétig átvehetik a jégkrémüket. A kínálat többféle volt: laktózmentes, cukormentes vagy vegán jégkrémből is választhattak.

A kezdeményezésben a gyár vezetősége is aktívan részt vett. A fagyiosztás nem csak Kecskeméten szokás, hanem a Mercedes németországi egységeiben is rendszeresen szerveznek hasonló programokat. Legutóbb például júliusban Stuttgart mellett, a Sindelfingeni üzemben.

A Mercedes gyárban a munkakörülmények folyamatos javítása kiemelt szerepet kap, ma már minden gyártócsarnokban több kihelyezett vízautomata segíti a hidratálást. A kulacsok korlátlanul újratölthetők szénsavas, szénsavmentes vagy hideg vízzel. Emellett az épületek hőmérsékletét temperálják, így télen és nyáron is ugyanazon a hőfokon tartják a még hatékonyabb munkavégzés érdekében.