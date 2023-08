Hirdetés 58 perce

Iskolakezdés 2023 a Sizeerrel – junior trendek az új tanévben

Izgulsz már egy kicsit? Vagy inkább aggódsz? Az új tanév kezdete mindig nagy izgalommal jár - az, hogy ezt meg is érzed, teljesen rendben van. Jó, ha ezt az időszakot úgy kezeled, mint egy új kezdet lehetőségét. Szeretnél kísérletezni a stílusoddal, és egy kicsit más oldaladat megmutatni? Lépj be a suliajtón egy teljes átalakulás után! Adunk egy pár tippet, mi most a trendi a streetwearben.

Vans tornacipők – van valami újdonság? Egyezzünk meg: manapság a streetwear-rajongók teremtik a trendeket, a tervezőket pedig az inspirálja, amit az utca visel nap mint nap. A Vans tornacipők, mint például a gördeszkás vibe-ot árasztó Vans Old Skool, a streetwear fontos részét képezik. Csekkold az örökzöld, magas szárú modellt, a Vans Sk8-Hi-t is. A jazzstripe-os márka tervezői sok meglepő módon kísérleteznek a klasszikus fazonnal. A UA Sentry SK8-Hi WC változatnál a felsőrész alá masszív, megemelt talp került, amit jellegzetes geometrikus minta különböztet meg. Jobban érdekelnek az új színváltozatok? Mit szólnál egy fehér modellhez, amit a talpán sárga virágok díszítenek? Kicsit őrült, de nagyon cuki! A forróbb hangulatok kedvelőinek ott van a Vans SK8-HI Flame tornacipő, amit lángnyelves minta díszít. Válaszd ezt a lépőt, ha az iskola folyosóin járva szeretnél feltűnést kelteni! Forrás: sizeer.hu Converse tornacipő: your lucky stars A fekete-fehér klasszikusokat kedveled, vagy a jól ismert lépők meglepő, szezonális verzióit keresed? Az idei kollekciók és szezonális dropok nem fognak csalódást okozni. A Converse tornacipők háza táján sok minden történik – nézzük meg őket. A Converse Chuck 70 modell, aminek fekete-fehér, rövid vagy magas szárú változatát már évek óta ismerjük, az idei szezonban egy új megjelenésű talppal lep meg. A futurisztikus Converse Chuck 70 Plus, ami úgy néz ki, mintha egy torzító tükörben tükröződne a lépő, remek alternatívája a hagyományosabb kivitelnek. Ha inkább új színváltozatokat keresel, válaszd a visszafogott barnákat – a természet ihlette színek ebben a szezonban nagyon divatosak. A Converse még nem mondta ki az utolsó szót – kövesd az új dropokat a Sizeernél, és készülj fel a szeptemberre! Sneakerek: ma, tegnap és holnap Valószínűleg senkit sem lepünk meg, ha azt mondjuk, hogy a fiatal streetwear-rajongók imádják a Nike-t. Ez aligha meglepő. Hiszen az ikonikus Nike Air Max sneaker olyan sokféle kiadásban és színben kapható, hogy könnyű megtalálni a tökéletes lépőt. Mi lesz az idén ősz népszerűségi listájának élén a streetwear-világban? Egyértelműen a futurisztikus Nike Air Max TW, az egyik legújabb streetstyle-kedvenc, amit az éles geometrikus vonalak és a talpban lévő 5 ablakon keresztül látható légpárnázás különböztet meg. Ha inkább egy olyan változatot szeretnél, aminek a sarka alatt van egyetlen hatalmas, szabadon hagyott légpárna, válaszd a Nike Air Max 70 új színállásainak egyikét, vagy a londoni zenei színtér által inspirált Nike Air Max Pulse-t, ami tökéletes az underground-rajongók számára. És ne feledkezzünk meg az Air Jordan 1 lépőről sem (oké, tudjuk, hogy emlékszel rá)! Nem kell jósnak lenni ahhoz, hogy tudd, ezek a cipők idén ősszel is meghódítják majd az iskolai folyosókat - különösen azért, mert most már rengeteg színverzió közül választhatsz, a fehértől, feketétől és szürkétől kezdve a kék és sárga, lila vagy rózsaszín keverékéig. Forrás: sizeer.hu Madly in oversize: pulóverek Az oversize lenyomja a versenytársakat. A szezon csúcsárnyalataiban – például bézs, halványrózsaszín vagy világoskék – frenetikusan mutatnak a Nike oversize pulóverei, amik jól mutatnak farmerrel, chino nadrággal vagy kötött csőszoknyával, egyszóval mindennel, de a legjobb, ha ugyanolyan árnyalatú Nike melegítőnadrággal kombinálod őket. Jobban szereted a háromcsíkos dizájnt? Akkor válaszd az adidas pulóver, például az oldschool modelleket, amelyek ujján, nyakkivágásán és Trefoil logóján kontrasztos triplacsíkozás található. Egészítsd ki az outfited az elengedhetetlen kiegészítőkkel – például a feltűnő printekkel díszített New Era vagy Vans hátizsákokkal -, és kezdd az új tanévet magabiztosan! Forrás: sizeer.hu Már megvan a szeptemberi stílusod? Még több streetwearért minden hangulathoz nézz be a Sizeerhez – üzleteinkbe vagy webshopunkba!



