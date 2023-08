Miért tanuljunk nyelveket?

A nyelvtanulásra sokan csak szükséges kellemetlenségként tekintenek, ami elengedhetetlen a munkájukhoz vagy a diplomájuk megszerzéséhez. Valójában azonban nemcsak a kommunikációt könnyíti meg a különböző kultúrák között, hanem ezáltal ajtót nyit a világ szélesebb megismeréséhez. Az angol segítségével ugyan a legtöbb országban már elboldogulunk, mégsem kell Ausztriánál messzebb mennünk, hogy csak német nyelvű területre érjünk.

Sokszor előfordul ráadásul például múzeumokban, állatkertekben, rendezvényeken, hogy az ország anyanyelve mellett az angol fordítás csupán a lényegre szorítkozik. Így számos érdekes kulturális sajátosságtól megfoszthatjuk magunkat. Persze a világ összes nyelvét lehetetlenség lenne megtanulni, hiszen a becslések szerint több mint hétezer létezik belőlük. Mi azonban most összegyűjtöttünk ötöt, ami nagyon hasznos lehet az angol mellett.

Spanyol

A spanyol a második leggyakrabban beszélt nyelv a világon. Segítségével több mint húsz országban értethetjük meg magunkat hatékonyan a legeldugottabb helyeken is. Ennek oka, hogy a nagy földrajzi felfedezések korában Spanyolország hajói jártak az élen, így az amerikai kontinens jelentős részén beszélik a nyelvet. Többek között az Egyesült Államok déli részén, Mexikóban, Kolumbiában, Kubában, Argentínában, Brazíliában és a Dominikai Köztársaságban is.

Francia

Franciaország színes kulturális és történelmi hagyományokkal rendelkezik, így a nyelv ismerete segítheti az ezekhez való hozzáférést. Ezen kívül számos országban a hivatalos nyelvek közé tartozik nemcsak Európán belül. Belgium, Svájc, Luxemburg és Monaco mellett Kanada, Szenegál és Libanon is elismeri a franciát hivatalos nyelvként, ráadásul népszerű turisztikai célpontnak számítanak. Szenegálban található például a Gorée-sziget, ami az UNESCO világörökségének része, míg Libanon természeti csodáiról, gazdag kultúrájáról és római kori történelméről híres.

Ha franciául tanulunk, számos nehézségbe ütközhetünk. Nemcsak a nyelv kiejtése, hanem nyelvtani felépítése is jelentősen eltér a miénktől. Ettől függetlenül érdemes rászánni az időt a francia névmások elsajátítására, a szókincsünk fejlesztésére és a kiejtés gyakorlására. Sokszorosan kifizetődő lehet ugyanis a nyelv ismerete.

Német

Amellett, hogy Németország Európa egyik vezető gazdasági hatalma, számos környező országban nemcsak beszélik, hanem hivatalos nyelvként is használják a németet. Ilyen például legközelebbi nyugati szomszédunk, Ausztria, de Svájcban, Liechtensteinben, Luxemburgban és még Olaszországban is boldogulhatunk német nyelvtudásunkkal. Ha már jól megy az angol ráadásul a németet is könnyebben elsajátíthatjuk. Számos hasonlóság van ugyanis a két nyelv között. Ez a szókincs, a nyelvtan és még a kiejtés megtanulását is segítheti.

Kínai

A világ egyik legnépesebb és legdinamikusabban fejlődő országaként Kína hivatalos nyelvét, a mandarint is érdemes lehet elsajátítani. Amellett, hogy számos gazdasági lehetőséget megnyithat előttünk, egy olyan gazdag és az európaitól annyira eltérő kultúra megismerését teszi lehetővé, amire másként csak nehezen lenne esélyünk. A nagyvárosokban ugyan boldogulhatunk az angollal, vidékre utazva azonban gyorsan találhatunk olyan területet, ahol már csak kínaiul beszélnek.

A távol-keleti régióban ráadásul Kínán kívül is több országban segítségünkre lehet a mandarin nyelv ismerete. Népszerű úticélnak számít például Thaiföld, Indonézia, Vietnam és Taiwan is, ahol szintén jelentős számú kínai közösség található. Így ide utazva könnyebben boldogulhatunk nyaralásunk során, ha nemcsak a hotelben szeretnénk pihenni.

Japán

Ázsia másik vezető technológiai nagyhatalmáról is érdemes szót ejteni, ez pedig Japán. Az innen származó műszaki cikkek, okostelefonok, autók és egyéb gépjárművek mindennapjaink részét képezik. A technológiai fejlődés élén járó ország friss kutatásairól, gazdasági lehetőségeiről pedig akkor tájékozódhatunk a leghatékonyabban, ha ismerjük anyanyelvét is.

Ha a művészetek vagy épp a kultúra vonz minket, Japán ezen a területen is kiemelkedő. Egyedülálló és gazdag kulturális örökséggel rendelkezik ugyanis az irodalom, a zene, a vallás, a festészet és a hagyományok terén is. Akár üzleti célból, akár turistaként látogatunk ide, lenyűgöző élményben lehet részünk.

Összességében elmondható azonban, hogy a nyelvtanulás egy jó dolog. Ahogy az izmainknak, úgy az agyunknak is szüksége van edzésre, az új ismeretek, nyelvek elsajátításával pedig olyan idegpályákat aktivizálhatunk, amik fokozhatják kreativitásunkat, problémamegoldó képességünket, memóriánkat és nem utolsó sorban kulturális érzékenységünket is.