Hova és mikor?

A két fő kérdés. A repjegy vásárlása előtt ezeket célszerű megválaszolni, mégpedig minél pontosabban. A hova és a mikor ráadásul kölcsönhatásban vannak egymással, mivel egyes tájakon a szezon extra költségeket hozhat magával, míg a szezonon kívüli utazás eleve költséghatékony megoldás. Nyilván azt minden esetben mérlegelni kell, hogy mik az esetleges veszteségek, ha a megérkezés pont nem a szezon kellős közepén következik be. Egyes helyszíneken ennek túl nagy jelentősége nincsen, míg másutt, különösen tengerparton, strandok közelében kulcsfontosságú a jó idő, ezzel együtt a szezon megléte. Bár itt jegyezzük meg, hogy az utóbbi évek erőteljes meteorológiai átalakulásai oda vezettek, hogy az elő- és utószezon is roppantul kedvező feltételeket biztosít a nyaralni vágyók számára.

Teljesen más az aktív, valamint a passzív kikapcsolódás, már ami a kritériumokat illeti. Azaz ezt is megéri tisztázni, mert például tengerparti környezetben a passzív nyaralók többnyire strandolnak, míg az aktívak kirándulnak, és ez utóbbi nem szezonhoz kötött. Ugyanilyen elv mentén az évszaki sajátosságokat is ildomos körbejárni. Dubaiban például mindig uralkodó a hőség, de az ottani nyár európai szemmel jóformán elviselhetetlen, még akkor is, ha a kiépített klimatizálás kiterjedt.

Dubai cityscape with many skyscrapers

Fotó: esky.hu

A tervezés az időpontra is vonatkozik?

Vonatkozhat, igen. Amennyiben megvan a hova, jöhet a mikor, és ezen a ponton, ha van rá lehetőség, akkor nagyon jó stratégia az előre szervezkedés. Fél évre előre is megvásárolhatóak a jegyek, és az ilyen módon bezsebelhető anyagi haszon jelentős. Azaz bármennyire is kényelmetlen a távolba látni megéri, mert a költségek jelentős mértékben csökkenthetőek pusztán ezzel a húzással.

Nézzünk egy konkrét példát. Barcelona kedvelt úti cél, felesleges bővebben kitérnünk rá, hogy miért. Ha régóta megfogalmazódott már a vágy az elutazásra, akkor ez tulajdonképpen nem egy spontán ötlet, ami itt és most vár megoldásra, hanem egy olyan álom, ami mondjuk hat hónap múlva is megvalósítható. Ha ez így van, akkor az a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Barcelona repülőjegy előre is megvásárolható nem akármilyen anyagi kedvezménnyel. Ráadásul időközben kifizetődő taktika az eSky akciózásait is figyelni, mert előfordulhat, hogy éppen olyan kedvezmények az aktuálisak, amik testhezállóak. Akkor pedig egyértelmű, hogy érdemes velük élni!

Fotó: esky.hu

Hol marad a spontaneitás varázsa?

Mindez nem jelenti azt, hogy akkor mostantól nincsen helye a hirtelen megszülető ötleteknek. Van. De számolni kell azzal, hogy ezeknek vélhetően magasabb a költségük, pontosan azért, mert itt és most kiáltanak megoldás után. De semmi baj, még így is javítható az anyagi helyzet egy-két trükkel. Például a poggyászok számát célszerű minimalizálni, így külön biztosításra sincsen szükség, azaz komoly tízezrek takaríthatóak meg egyetlen döntéssel. Tény, hogy ez a típusú utazási forma nem mindenkinek fekszik, de rövid időre akár még izgalmas is lehet egyetlen táskával beleugrani a nagy kalandba.

Minél egyszerűbbek az utazási körülmények, minél kevesebb az elvárás, annál nagyobb mértékben mérsékelhetőek a kiadások. Arra az egyre ildomos odafigyelni, hogy mindeközben a kényelem, a komfort ne szenvedjen csorbát, hiszen nemcsak az A-ból B pontba eljutás a lényeg, hanem a közben érzett öröm és elégedettség.