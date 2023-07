Kecskeméten és környéken élők körében népszerű a Plazma Center, ahol családias hangulatban adhatnak vérplazmát, ráadásul még pénzt is kapnak érte. Az elmúlt öt év tapasztalatáról Kádár-Németh Magdolna, a Plazma Center központvezetője mesélt.

– Nagy örömmel tölt el minket, hogy idén immár az ötödik születésnapját ünnepelhettük meg a Plazma Centernek. Nagyon jó látni azt, hogy évről-évre egyre többen vagyunk mind plazmaadók, mind pedig kollégák. Ahogyan az előző években, úgy idén is folytatjuk küldetésünk és szeretnénk minél több szervezetet, alapítványt, egyesületet támogatni extra napjainkkal. Az elmúlt években több mint hatmillió forintot sikerült felajánlanunk karitatív célra, idén szeretnénk elérni, hogy ez az összeg még nagyobb legyen. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik megtisztelnek minket bizalmukkal és hétről-hétre ellátogatnak hozzánk azért, hogy segítsenek másokon – hangsúlyozta.

További részleteket osztott meg a visszatérő plazmaadókról Zsisska-Kovács Ágnes marketing referens.

– Az eltelt 5 év év alatt folyamatosan arra törekedtünk, hogy megújuljunk és mindig kedveskedjünk valami plusszal a plazmaadóink számára. 2023-tól már nem csak a 100x-os és a 150x-es plazmaadóink között sorsolunk jubileumi nyereményeket, csatlakoztak hozzájuk a 200x-os plazmaadók is, akik tábora egyre népesebb. Ez hatalmas öröm és egyben pozitív visszajelzés is számunkra, hogy a megyében élők ennyi év elteltével is ugyanolyan lelkesen és hűen segítenek plazmájukkal a rászorulókon. Továbbá örömömre szolgál, hogy elmondhatom: 2023-ban tovább folytatódnak extra napjaink, melyek elsődleges célja, hogy helyi szinten támogatni tudjuk az alapítványokat, egyesületeket, civil szervezeteket ezáltal is hozzájárulva és segítve a megye fejlődését – tette hozzá

A kecskeméti Plazma Center immár 5 éve dolgozik azon, hogy segítsék a rászoruló betegek gyógyulását, úgymint a hemofiliásokat, súlyos égési sérülteket, transzplantáción átesetteket, vagy éppen az immunhiányos

betegeket. Ehhez azonban nagy szükség van a segítő szándékú lakosokra is. Ezért is fontos, hogy minél többen vegyenek részt az alkalmassági vizsgálaton, hiszen nem mindenkiből lehet plazmaadó. Az alkalmassági vizsgálat nagyjából egy órát vesz igénybe. Ehhez szükség van személyi igazolványra, lakcímkártyára és TAJ kártyára. Az alkalmassági vizsgálat során a centrum orvosa egy egészségügyi állapotfelmérést végez személyre szabottan, amely végeztével kiderül, hogy alkalmas-e az illető a plazmaadásra vagy sem. Az alkalmassági vizsgálatra minden esetben időpontot kell foglalni, ezt a +36/76 545-235-ös számon vagy a plazmaadas.plazmacenter.hu oldalon lehet megtenni.