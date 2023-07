A robotika az egyik legizgalmasabb és legdinamikusabban fejlődő területe a tudománynak. Ma már szinte egyértelmű, hogy a robotok jelen vannak a körülöttünk lévő világ számos területén és nagy szerepet töltenek be az életünkben is. Egyre szélesebb körben hasznosítják őket, például az iparban, a gyártásban, az egészségügyben, a mezőgazdaságban és az oktatás területén is. Gondoljunk csak arra, hogy sok háztartásban már robotporszívó végzi el a takarítást is. Nem az a kérdés tehát, hogy ez-e a jövő, hanem az, hogy hogyan tudjuk ezt a folyamatot az előnyünkre fordítani – hangzott el a Robotika Kollégiumban, amely két évvel ezelőtt indult el a Hungarikum Ligetben és amelyre olyan fiatalok jelentkezését várták, akiket érdekel az informatika és a robotika világa.

Itt a résztvevők megismerkedhettek a robotok tervezéséhez, összeszereléséhez és programozásához szükséges alapokkal. Megtanulhatták azt is, hogy hogyan hozhatnak létre olyan rendszereket, amelyek képesek feladatokat végrehajtani és az emberi tevékenységeket helyettesíteni vagy segíteni.

A kurzus résztvevői gyakorlati példákon keresztül is tanultak. Oktatási robotok segítségével kipróbálták a robotok programozását, tesztelését. Egyes tématerületek esetén a szakma neves előadói részvételével tekinthettek be néhány részterület kutatási eredményeibe.

Kezdetben célul tűzték ki, hogy a kurzus végére építenek egy saját robotot, amely valamilyen formában a Hungarikum Ligetben segíti majd a mindennapi munkát.

A kétéves közös tanulás és munka eredménye, hogy a kollégium záró hetében az általuk megálmodott tárlatvezető robot megépítésének a végéhez értek. Éppen az utolsó simításokat végzik a különleges készüléken, hogy szeptemberben munkába állhasson.

A Robotika Kollégium résztvevői egy hungarikumot szerettek volna megjeleníteni, így a formatervezés során a Rubik Kockára esett a választásuk.

Ősztől az új Rubik Kocka kinézetű robot tárlatvezetéssel fog foglalkozni a Hungarikum Ligetben található Hungarikum Kiállítóházban.

A nem mindennapi feladatot ellátó robot, amely formáját tekintve sem tekinthető éppen hagyományosnak a feltalálók termében tart majd különleges tárlatvezetést az odalátogatóknak.