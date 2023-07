Az ÁGOTA® Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója közösen szervezte meg az ÁGOTA® Tábort július 21–31. között a Bács-Kiskun vármegyei Tass-Alsószenttamáson található ÁGOTA Falván. Ez az egyetlen olyan nyári program, amely nem csupán élményt jelent, hanem terapeutikus jellege miatt gyógyítja a sok traumán átesett, családjukat vesztett gyermekek lelkét, valamint erősíti önbizalmukat.

A segítőkkel és egyéb közreműködőkkel együtt összesen mintegy ezer fő vesz részt az ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központban zajló eseményen, ahova az ország minden vármegyéjéből érkezett a több mint 500 7–18 év közötti, lakásotthonokban és nevelőszülőknél élő gyermek és fiatal.

Fotó: Karnok Csaba

A 26. ÁGOTA® Táborban a tematikus és élményprogramok mellett a szervezők idén egy meglepetéskoncerttel is kedveskedtek a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek. A tábor kiemelt eseménye volt ugyanis Mága Zoltán világhírű hegedűművész és zenésztársai koncertje.

A művész kifejezetten a fiatalok számára összeállított, komoly- és könnyűzenei darabokat is felvonultató koncerttel készült. Csajkovszkijtól egészen a modern filmzenei feldolgozásokig számos zenemű felcsendült a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész virtuóz előadásában ÁGOTA Falva nagy rendezvénycsarnokában, az ezer fős közönség előtt. A világszerte elismert zenész ragyogó tehetségével és az élő hangszeres zene varázsával kápráztatta el a fiatalokat, akik közül sokan most hallottak először komolyzenét. Meglepetésként felléptek a koncerten a zenész rendkívül tehetséges gyermekei is. Ifj. Mága Zoltán a világ egyik legjelentősebb és legszínvonalasabb zenészképző egyetemének, a New York-i Juilliard School-nak hegedű szakos hallgatója, Mága Jennifer pedig aranylemezes énekesnő, a Budapest Dal 2019 nyertese, aki a Pécsi Tudományegyetem klasszikus ének szakán szerzett diplomát.

Fotó: Gémes Sándor

– Felemelő érzés volt számunkra, hogy az ÁGOTA Falván táborozó gyermekeknek a különböző stílusú repertoárral felejthetetlen élményt tudtunk szerezni. A gyerekek olyan hangulatot teremtettek, mintha a legnagyobb arénában adtunk volna koncertet. Az integráció kulcsa elsősorban a tanulás, a tudás pedig a jövő. A gyermekeink jövője érdekében meg kell fognunk a legkiszolgáltatottabb gyermekek kezét és hozzásegíteni őket, hogy tudásukkal szebb jövőt teremthessenek maguknak. Pályám, életutam bizonyság arra, hogy függetlenül attól, kinek milyen a bőrszíne, származása, vallási vagy felekezeti hovatartozása, ha ki akar törni a szegénységből, a megbélyegzettségből, azt tanulással, szorgalommal és becsületes munkával elérheti, és sikeres, megbecsült, valamint elismert tagja lehet hazánknak. Ezért is volt olyan fontos számunkra ez a fellépés – hangsúlyozta Mága Zoltán, aki már hosszú idő óta támogatja az ÁGOTA Közösséget.

Azt is hangsúlyozta, hogy művészként és magánemberként is mindig nagy odaadással segíti a gyermekek oktatását, a jövő zálogának egyetlen olyan lehetőségét, amely kitörést adhat a kilátástalanságból.

Fotó: Karnok Csaba

A koncert rengeteg felszabadult, örömteli és megható pillanattal ajándékozta meg az ÁGOTA Közösséget. Balogh Martin 18 éves, lakásotthonban élő táborozó életre szóló élményekkel gazdagodott.

– Csodálatos volt, hogy egy ekkora művész zenélt nekünk itt, az ÁGOTA® Táborban. Meg is hatódtam, amikor Mága Zoltán lejött a színpadról, odament az egyik segítőnkhöz és neki hegedült – emlékezett vissza a fiatal.

Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője az eseményen elmondta: régi barátság fűzi Mága Zoltánhoz, aki a zenei világon túl számos más területen is aktívan jelen van. Nem ez az első eset, hogy a hegedűművész gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat támogat. Több alkalommal is vittek például lakásotthonokba adományt.

– Amellett, hogy Mága Zoltán tevékenysége a keresztény kultúrkörben a nélkülözhetetlen közösségi együttérzés és összetartozás érzését erősíti, számos karitatív kezdeményezés elindítója is – hangsúlyozta Kothencz János.

A hegedűművész erről az eseményen is tanúbizonyságot tett: újévi koncertjére belépőjegyeket ajánlott fel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kötelékében élő gyermekeknek. Mint kiderült: ez a koncert csak az első lépése egy hosszabb távú együttműködésnek, hiszen Mága Zoltán jövőre ismét fellép majd ÁGOTA Falván.