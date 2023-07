Az első előadásban Biró István történész a fantasztikum és a mitológia kapcsolatát elemezte. Az angolszász és magyar irodalmi fejlődést hasonlította össze, a szerves fejlődés szempontjából. Utána Kollarik Tamás, producer, filmrendező, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója a megkezdett tematikát folytatva gondolatébresztő párhuzamokat vetett fel a korai filmes audiovizuális innováció, és a mai, mesterséges intelligencia által létrehozott alkotások között. Előadása második részében a tartalom- és kultúrafogyasztás aktuális kérdéseit elemezte. Egyes felmérések szerint ugyanis naponta kétezernél is többször kerülünk interakcióba okostelefonunkkal, és ennek jelenleg még nehezen belátható következményei lesznek az új nemzedékre.

A Kollégium állandó eleme a közös filmnézés és filmelemzés. Ezúttal a Csapd le csacsi! című filmre esett választás, mint a rendszerváltozás egyik erős vizuális lenyomatára. A filmet Dr. Riba András, a RETÖRKI levéltár és szakmafejlesztési igazgatója és Nagy Dóra politológus, publicista, az IKoN elnöke közösen dolgozták fel. Elhangzott, hogy nagyon izgalmas és kevéssé feldolgozott időszakban játszódik a film, megjelenik benne a munkásőrség, az átalakuló társadalom és gazdasági rendszer. Sok, máig megválaszolatlan kérdés villan fel a több szinten működő filmnyelv segítségével.

Nagy Dóra „A másság ábrázolásának alakulása a filmművészetben” című előadásában erős történelmi ívet rajzolt fel, hogyan degradálódott a „másság”, mint erős karakterjegy egyszerű díszletté és kötelező kvótává. Ezek mellett felhívta a figyelmet a bújtatott, főleg gyermekeinket célba vevő reklámok és filmes elemek értő felismerésére.

Heiter Dávid Tamás, szerkesztő-riporter, műsorvezető, a Mediaworks Hírcentrum főmunkatársa azt mutatta be, hogyan is néz ki a politikai újságírás napjainkban. A hallgatók megismerhették az új médiaplatformok jellegzetességeit, használatát és azt, hogy bármennyire is szárnyal az online világ, a klasszikus személyes interjúknak és kérdéseknek ugyanúgy megvan a szerepe a hírközlésben és tényfeltárásban. Végül pedig Veres Miklós, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa egyperces sci-fi novellák közös elemzésére hívta a hallgatóságot.